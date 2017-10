Kamilla Rytter Juhl (33) og Christinna Pedersen (31) tok OL-sølv sammen i Rio de Janeiro. Nå står de fram som et par, men frykter reaksjoner i andre land.

– Det verste ville være dødstrusler, sier Kamilla Rytter Juhl til Ekstra Bladet.

– Og «hvis dere kommer til vårt land, kan vi ikke garantere for sikkerheten deres» – det er vår frykt. Vi aner ikke hvordan det blir.

De to badmintonspillerne, som i Danmark er store sportsstjerner, hadde egentlig ønsket å fortelle om sitt forhold tidligere, men har nå valgt å gjøre det i en ny bok.

Det blir godt mottatt i Danmark, men de frykter altså hva som kan skje i andre land. Mange av de største badmintonturneringene i verden foregår i Sørøst-Asia, blant annet i Indonesia, der nær 90 prosent av befolkningen er muslimsk.

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl tok sølv i Rio etter finaletap mot det japanske paret Ayaka Takahashi og Misaki Matsutomo.

England: Ingen fotballspillere ut av skapet

Boken om dem heter «Det unikke makkerskab». Den handler altså om deres partnerskap både på og utenfor banen. De har vært kjærester siden 2009, og spilt sammen i double siden 2010.

– Jeg tror at en av grunnene til at vi er blitt så gode i damedouble, er at vi også er kjærester. Vi har en stor kjærlighet til hverandre, og elsker også å spille double sammen, sier Christinna Pedersen til dansk TV2.

– Den gleden som vi viser på banen, og som mange har lagt merke til, er på ingen måte påtatt. Vi synes virkelig at det er fett å få lov til å oppleve dette sammen, sier hun.

Paret sier at de har ventet med å stå fram, først og fremst fordi de vil anerkjennes for sine resultater. Men det har altså også vært sikkerhetsmessige overveielser.

– Vi ville være klare til å velge bort noen land hvis vi ikke føler at sikkerheten er i orden, sier Kamilla Rytter Juhl.

Badminton er en av de store idrettsgrenene i Danmark. Doubleparet har