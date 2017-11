ASKER (VG) (Asker Aliens – Kongsberg Miners 86-85) Asker trakk det lengste strået etter en nervepirrende toppkamp mot Kongsberg. Nå jakter Asker-laget rekorden ingen BLNO-lag har klart.

86-85-seieren gjør at Asker har vunnet elleve av elleve kamper i årets utgave av BLNO og jakter den «umulige» rekorden ingen BLNO-lag noensinne har klart: Å vinne samtlige kamper i grunnserien.

Selv om det fortsatt gjenstår 16 kamper for Aliens i grunnserien, har de nå slått deres argeste konkurrent Kongsberg i to av tre møter.

– Det er jo et mål. Vi har hvert fall lag til å kunne klare det, sier Torgrim Sommerfeldt til VG etter ettpoengsseieren over Miners.

Det laget som har vært nærmest å vinne samtlige grunnspillskamper var akkurat Asker Aliens i 2008-09, da de vant 20 av 21 kamper med åtte lag i ligaen. Sist sesong vant Kongsberg Miners 23 av 27 kamper

Som i oppgjøret i Kongsberghallen i september var det Joshua Hart som sto frem da Asker virkelig trengte det som mest.

Amerikaneren scoret 29 poeng, hvorav 20 av disse i den siste perioden, og sørget for at Asker vant med minst mulig margin.

– Det åpnet seg opp i den fjerde perioden etter at vi hadde spilt en dårlig kamp. Vi var enige om å bli mer aggressive, og det klarte vi på slutten, uttaler Hart.

Tidlig kommando fra Asker

Asker tok kommandoen fra start og ledet tidlig 10-2. Det tvang Kongsberg Miners-trener Baard Stoller til å ta timeout etter drøye fem minutter av den første perioden. Etter første periode ledet Asker 19-14.

I den andre perioden var Miners det beste laget under begge kurver og scoret flere trepoengere i åpningen av perioden. Gjestene ledet fortjent 37-35 til pause etter å ha vunnet perioden med syv poeng, 23-16.

Yngst og eldst viktige for Miners

Anført av banens eldstemann (Thor Hagen, 37 år) og yngstemann (Mikal Gjerde, 17 år) førte Miners også an i den tredje perioden. Lagene fulgte hverandre tett i samtlige ti minutter av perioden, men det var Miners som ledet med ti minutter igjen, 54-53.

I den fjerde og siste perioden steg stemningen betraktelig blant hjemmepublikumet da Hart scoret seks poeng på rappen og øket til 76-66. To kjappe trepoengere fra Juan Ferrales og Gjerde gjorde at Sønsteby tok timeout på stillingen 76-72 til Asker med drøye fem minutter igjen av kampen.

Selv om Miners bare var poenget bak Aliens med 30 sekunder igjen på skuddklokka, rodde hjemmelaget det i land da Anders Leween Stien satte to straffer og sørget for at ledelsen var 86-85. Nicolai Østbye reduserte til 85-86 med to sekunder igjen, men flere poeng ble det ikke i popgjøret som endte med ettpoengsseier til Asker.