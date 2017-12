Arsenals enorme hjemmerekke brutt av kontringssterke Manchester United

(Arsenal-Manchester United 1-3) Selv om Arsenal hadde flere gigantiske muligheter, stoppet Manchester United den enorme hjemmerekken på 11 måneder uten tap i Premier League.

Siden Arsenal tapte 1-2 hjemme for Watford 31. januar 2017, har London-laget spilt 14 Premier Leauge-kamper på Emirates (13 seire, en uavgjort) uten å tape.

Det var før de møtte Manchester United.

I løpet av de første 12 minuttene kjørte Manchester-laget over Arsenal, og ledet 2-0 etter scoringer av Antonio Valencia og Jesse Lingard.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

Etter fire minutter kombinerte Antonio Valencia og Paul Pogba lekkert før førstnevnte banket ballen i mål fra åtte meter. For øvrig har ikke United tapt de siste 21 gangene Valencia har scoret...

0-2 var et faktum syv minutter senere. Anthony Martial flikket lekkert til Jesse Lingard, som curlet ballen i lengste fra 15 meter.

Arsenal hadde en vanvittig dobbeltmulighet etter drøye halvtimen, men hverken Alexandre Lacazette eller Granit Xhaka klarte å overliste David de Gea. Selv om hjemmelaget hadde nærmere 70 % ballbesittelse de første 45 minuttene og hadde mesteparten av initiativet den siste halvtimen, var det United som gikk til pause med 2-0-ledelse.

Fra tidligkampen lørdag: Hazard-magi da Chelsea snudde

Vanvittig sjansesløseri

Selv om Alexandre Lacazette reduserte tidlig ut i den andre omgangen, var det nærmest et under at ikke Arsenal scoret to og tre til i løpet av det første kvarteret i den andre omgangen. Både nevnte Lacazette, Alexis Sánchez og Alex Iwobi hadde store muligheter til å utligne og snu kampen, men samtlige ble stoppet av en eminent de Gea i United-buret.

Og da måtte det gå som det som oftest gå: Mål i mot.

Paul Pogba fant en helt umarkert Lingard på bakerste stolpe, og fra en drøy meter bredsidet 24-åringen inn 1-3. Selv om Pogba fikk masjordre 74 minutter og Arsenal fortsatte å presse på etter scoringen, sto United godt i mot defensivt. Dermed endte det 1-3 på Emirates, og Arsenals første hjemmetap i Premier League på elleve måneder var et faktum.

Manchester United sin del gjør seieren at de nå ligger fem poeng bak Manchester City, som møter West Ham søndag. Liverpools kalasseier over Brighton gjør at Arsenal ligger på 5.plass med 28 poeng.