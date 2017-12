Svindal tok med kjæresten til den norske lykkebakken

VAL GARDENA (VG) Her tar Kjetil Jansrud bilder av Aksel Lund Svindal og kjæresten Gitte Lill Paulsen på toppen av den norske lykkebakken i Val Gardena.

Bergensjenta som er modell og danser har tatt turen til Nord-Italia i helgen for å se sin alpinstjerne i aksjon i super-G (fredag) og utfor (lørdag). Men hun sverger til snowboard later det til. Det var det hun kjørte på da hun kom til startområdet for verdens beste fartskjørere i Val Gardena i dag. Og Kjetil Jansrud stilte opp som fotograf.

Val Gardena er å regne som norsk «hjemmebane». Det startet med utforseieren til Erik Håker for 39 år siden. Og totalt har Norge vunnet 11 ganger i Val Gardena. Aksel Lund Svindal har en formening om hvorfor det er blitt en lykkebakke.

– Vi har vært gode i andre bakker også, Lake Louise og Beaver Creek, men vi har kanskje kommet ekstra godt forberedt hit. Snøforholdene med forholdsvis kaldt vær gir en slags hjemmebanefølelse. Og det var her jeg slo gjennom i 2002 med 6. plass i super-G, sier Aksel Lund Svindal.

Han er kongen av Val Gardena med fem enkeltseiere – fire i super-G og en i utfor – med seier i begge disiplinene for to år siden som høydepunktet. Ikke rart han er ettertraktet objekt for alpinfans. På vei ut av målområdet etter torsdagens treningsomgang ble han omringet av folk som vil ha en bit av den suksessrike nordmannen.

– Jeg tror det henger sammen med at de av oss som har gjort det godt her, Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og meg selv kommer fra storslalåm. Og siden vi er gode i fart så gjør den kombinasjonen er vi har oppnådd gode resultater. Men utforløypa er mer for de klassiske utforkjørerne, sier Lund Svindal.

BÅNN GASS: Aksel Lund Svindal suser gjennom en port under treningsomgangen i Val Gardena. Foto: Tiziana Fabi , AFP

Til tross for utrolige norske resultater de siste årene vil Svindal ikke ta noe på forskudd denne gangen. Selv ikke med toppresultater fra fartsrennene i Canada og USA nylig med seier til Kjetil Jansrud i super-G (Lake Louise), og hans egen fantastiske triumf i utfor (Beaver Creek) etter langvarig skadeavbrekk.

– Vi er tre stykker som alle er gode nok til å vinne renn. Har vi flyt, så har vi også muligheter til å vinne, sier Lund Svindal.

På spørsmål fra VG til Kjetil Jansrud hvorfor Val Gardena-løypa er blitt «typisk norsk» svarer han: – Det er en godt spørsmål fordi det er løpere fra andre nasjoner som er stor sett bedre til å glid en oss. Men det er en dynamisk utfor. Du trenger både svingteknikk, og en måte å bevege deg på over hopp, med mykhet og egenskaper som vi har med oss fra super-G. Den øvelsen har vi vært veldig gode i. Men for min egen del har jeg altfor ofte vært nummer to i utfor, sier Jansrud, om sine to annenplasser.

Vinstra-løperen har vunnet super-G to ganger i Val Gardena (2014 og 2016). Men han betegner den uforglemmelige norske super-G-trippelen her i 2015 – med Aksel Lund Svindal øverst på pallen, seg selv på annenplass og Aleksander Aamodt Kilde på tredje, som kanskje det fineste øyeblikket i hans karriere.

– Selv om jeg ikke vant, så var det en seier for alle; laget, støtteapparatet og alle andre involverte, sier Jansrud.

Val Gardena feirer 50 år som verdenscuparrangør denne helgen. Det blir en ny gigantisk fartsfest i en løype som er beryktet for høy fart, utfordrende partier og skumle hopp.

– Vi er tre norske som har muligheten til å vinne. Vi kjører jevnt på trening, og er raske. Nå er det bare å gi gass, og komme ordentlig i gang, sier Aamodt Kilde