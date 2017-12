Svindal sliter med smerter igjen – vurderer tiltak for å redde OL

VAL GARDENA (VG) Aksel Lund Svindal (34) fikk vondt i kneet etter utforseieren i Beaver Creek. Og kanskje må han droppe renn i klassikerne i januar for å redde OL i februar.

Det kan bety at alpinstjernen velger bort Wengen, Kitzbühel eller Garmisch. Alpinsportens tre store klassikere – hvor utfor, super G og kombinasjon – står på rennprogrammet de tre første ukene i 2018.

Langt bak på trening



I dag testet han kneet for første gang siden den fantastiske comeback-seieren i USA for 11 dager siden. Det gikk relativt rolig for seg ned utforløypa i Val Gardena. Han tok åpenbart ingen sjanser med en tid som plasserte ham helt nede på 42. plass. 3,11 sekunder etter Jared Goldberg (USA) som var raskest.

Aleksander Aamodt Kilde med 12, plass var raskest av de norske (1,38 bak Goldberg). Kjetil Jansrud (1.49 bak) kjørte inn til 16. plass i en forkortet løype.

– Jeg tok det pent. Følte jeg var usikker. Jeg måtte kjenne på det, fordi jeg ikke har kjørt på ski siden Beaver Creek, sier Aksel Lund Svindal til VG.

Han medgir at hans problematiske knee, som ble operert etter skrekkfallet i Kitzbühel-utforen for snart to år siden, og reoperert for om lag et år siden, gir ham utfordringer i form av smerter.

Svindal som har vunnet 33 renn i verdenscupen i sin eventyrlige karriere – fem av dem nettopp i italienske Val Gardena – forteller at han måtte stå over den planlagte treningen i østerrikske Seefeld sammen med resten av fartslaget etter konkurransene i Canada og USA fordi kneet hovnet opp igjen.

– Jeg dro til Oslo etter USA, og sjekket kneet med dem som hadde operert det. Og det er ikke noe i veien, men det blir ømt, og det er hevelse der, sier Svindal.

Usikker



Han er usikker på om han kjører alle renn før OL i PyenongChang (alpine øvelser fra 11.- til 24. februar), hvor han satser alt på å redde formen til drømmen om OL-gull i utfor.

– Jeg må ta det etter hva som skjer med kneet. Kan jeg ikke kjøre, så kan jeg ikke kjøre. Det er det det går på, sier Aksel Lund Svindal.