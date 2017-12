Svindal og Jansrud måtte gi tapt i hundredelsdrama

Aksel Lund Svindal (35) kjørte fire hundredeler for sakte til å slå Dominik Paris (28) i Bormio-utforen.

Paris var raskere enn Svindal på toppen, før nordmannen hadde tre hundredeler på sin side ved siste mellomtid og det så ut til å bli Svindals tredje seier for sesongen.

Men i mål snek Paris seg fire hundredeler foran Svindal og vant utforrennet på hjemmebane.

Veteranen måtte nøye seg med annenplass foran romkamerat Kjetil Jansrud som var ytterligere 13 hundredeler bak. Begge har nå fire pallplasser denne sesongen.

– Det er leit å bli slått med fire hundredeler, men slikt går begge veier. Det er små marginer som skiller. Slik er gamet, sier Svindal til NTB.

– Fire strake pallplasser i utfor. Hva sier det om formen?

PALLEN: 1. Dominik Paris 1:56,95 2. Aksel Lund Svindal +0,04 3. Kjetil Jansrud +0,17

– At den er stabil i alle fall. Det ser veldig bra ut. Jeg er oppe der og kjemper, og i dag var jeg bare marginer unna seier. For noen år siden var det enda villere her da jeg ble slått med ett hundredel og endte på tredjeplass, svarer Svindal.

PALLPLASS: Aksel Lund Svindal tok en ny pallplass i Bormio. Her fra seieren i Val Gardena. Foto: Vincenzo Pinto , AFP

Da Svindal kjørte ut av startporten var Kjetil Jansrud mannen å slå. Svindal startet litt tregere, men var raskere enn lagkameraten i bunn av bakken.

– Det er vanvittig hva denne mannen får til. Det er en veldig krevende løype. Han er en supermann, sier Kjetil André Aamodt, NRK-ekspert, om Svindal.

Kjetil Jansrud kjørte strålende på toppen, men han klarte ikke å holde like høyt tempo nedover.

SEIERSHERRE: Dominik Paris vant på hjemmebane i Bormio. Foto: Alessandro Trovati , AP

– Dette er jeg superfornøyd med. Historisk sett har dette vært en bakke jeg har slitt veldig med og fått mange dårlige resultater. Derfor er det veldig gøy at jeg har funnet ut av det og leverer som i dag, sier Jansrud til NTB.

– Alt i alt løste jeg det veldig bra. Til neste år får jeg jobbe med å knipe innpå de siste tidelene, la han til.

– Hva tenker du om Svindals nesten-seier?

– Noen ganger er man fire hundredeler foran, mens andre ganger bak. Det er viktig å huske på at det jevner seg ut i løpet av en karriere. Aksel vet alt om dette, og jeg tror nok han er fornøyd, sa Jansrud.

Amerikaneren Travis Ganong ramlet omtrent halvveis i bakken. Det ga han smerter i høyre kne, men Ganong klarte å reise seg for egen maskin.

Samtidig ble starten til Aleksander Aamodt Kilde på neste startnummer utsatt.

Kilde klarte ikke å imponere i de italienske svingene. Han endte som nummer ti 1,12 sekund bak Paris.

PS! Løpet ble utsatt fra 11.45 til 12.30 grunnet kraftig snøfall i Italia.