Svindal fryktet bare Jansrud etter kanonrenn: - Det er kanskje stygt å si

VAL GARDENA/OSLO (VG) To kanonrenn fra Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud - og det går mot dobbelt norsk i Val Gardena.

Rennet er ennå ikke over, men alle de antatt beste har kjørt. VG kommer tilbake med mer når rennet er endelig over.

– Det er helt vanvittig det Aksel gjør, og spesielt med tanke på hva han har vært gjennom de siste tre årene. Det er gåsehud fra topp til tå.

Det kommenterer tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt for NRK da Aksel Lund Svindal tikket inn i mål hele 1,34 foran tyske Thomas Dressen.

VG Live: Vi fulgte rennet her!

– Jeg gjorde ingen store feil, var ganske kompakt og traff som jeg ville. Det var en bra runde, smiler Svindal overfor NRK.

Han forteller at skiene var ekstremt gode, og at han derfor bare fryktet én mann.

– Det er kanskje stygt å si, men for å være ærlig, var det bare Kjetil jeg var redd for, sier han, og forklarer det med at de har samme servicemenn og at skiene er preparert på samme vis.

Kjetil Jansrud klarte ikke hamle opp med lagkompisen, men er i skrivende stund nærmeste konkurrent. Han var i mål 59 hundredeler bak Svindal.

– Du verden! Svindal og Jansrud på 1. og 2. plass. Det er en herlig revansje fra gårsdagens super-G, sier Aamodt. Østerrikske Max Franz ligger på 3. plass.

– Han er umulig i denne bakken her. Man må dra på skikkelig for å slå ham, og det prøvde jeg på. Men jeg kom i mål som nummer to, og det er bra på en dag som det her. Jeg er jo langt bak, så jeg må stå skolerett i dag. Dette er nok noe av det sterkeste han har levert her, sier Kjetil Jansrud til NRK.

Nok en gladnyhet: Mowinckel på vcup-pallen for første gang

Derfor måtte Jansrud tåle tyn fra kompisene på alpintlandslaget:

Dermed ser den fire år lange tradisjonen med å ha en norsk alpinist på pallen i utfor-rennet i Val Gardena ut til å fortsette. I 2013 og 2014 endte Kjetil Jansrud på 2. plass, og det samme gjorde Aksel Lund Svindal i fjor. Sistnevnte vant tilbake i 2015.

Les også: Slik holder Svindal og Jansrud ut med hverandre

Da ble han den fjerde nordmannen til å vinne utfor-rennet i det italienske skitettstedet. De andre er Erik Håker (1978), Atle Skårdal (1990) og Lasse Kjus (1998).

Sjekk denne: Her vinner Svindal i supercomebacket

PS: Aleksander Aamodt Kilde var i mål 1,74 bak Svindal. Det holder ikke til topp ti.

VG kommer tilbake med mer!