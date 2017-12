Slik holder Svindal og Jansrud ut med hverandre

VAL GARDENA (VG) De er sammen 250 døgn i året som kamerater og konkurrenter. Og det hender superalpinistene Aksel Lund Svindal (34) og Kjetil Jansrud (32) ryker i tottene på hverandre, men de blir fort venner igjen.

Begge har OL-gull. Begge har vunnet i berømte Kitzbühel. Begge er blitt mangemillionærer på alpinsuksessen. Hvordan det kunne skje, og hvordan de holder ut med hverandre, forteller de en del om i dette intervjuet med VG i sofakroken på Hotel Antares i Val Gardena, foran helgens konkurranser i den italienske alpinmetropolen.

I 16 år har de kjent hverandre. I begynnelsen var aldersforskjellen en liten utfordring medgir Kjetil Jansrud, og Aksel Lund Svindal drar på smilebåndet når han får spørsmålet «hva tenkte du første gang dere møttes ...?»

Fakta om superalpinistene Aksel Lund Svindal Alder: 34 Klubb: Nero Alpin Meritter: OL-gull (super-G), OL-sølv (utfor), OL-bronse (storslalåm). To VM-gull (utfor). To VM-gull (superkombinasjon), VM-gull (storslalåm), VM-sølv (kombinasjon). To VM-bronse (super-G). To ganger vinner av verdenscupen sammenlagt. 33 enkeltseiere. Kjetil Jansrud Alder: 32 Klubb: Peer Gynt Alpinklubb. Meritter: OL-gull (super-G), OL-sølv (storslalåm), OL-bronse (utfor). VM-sølv (super-G), VM-sølv (kombinasjon). 20 enkeltseiere i verdenscupen.

Første møte



– Han var en ungdomsskoleelev. Aldersforskjellen på 2,5 år var merkbar da. Kjetil var høyt og lavt. Litt tøff i trynet og langt fra kjempebeskjeden, sier Svindal.

Kjetil Jansruds første inntrykk – om noe forbløffet – var at det ble akseptert at han fikk dele rom med Svindal.

– Jeg ble tatt veldig godt imot. At jeg var høyt og lavt, skyldes like mye at jeg var usikker, sier Jansrud.

– Etter så mange år sammen i alpinsirkuset. Hva er det dere ikke klarer å utstå med hverandre?

Jansrud: – Ingenting. (Svindal humrer ...) Men det er kanskje derfor det har gått så bra også. Det blir feil å si at vi ikke er uenige. Hvis jeg skal oppsummere alle årene, så er vi begge ganske flinke til å kontrollere vårt ego. Man kan ikke alltid få viljen sin. Og vi kan være deppa på hverandre, men det går det fryktelig fort over.

Svindal: – Hvis Kjetil ikke får sove, så ligger han veldig urolig. Da blir han helt oppgitt og lager lyder. Som regel sovner jeg først, men gjør jeg ikke det, må jeg høre på den «uffingen» hans.

– Hva er det dere liker best med hverandre?

Jansrud: – Når vi snakker om temaer som ikke handler om ski, så er Aksel veldig reflektert. Det er veldig sjelden han kommer med en påstand som ikke er gjennomtenkt. Selv om vi ikke er helt enig, så er vi ikke veldig uenig. Så er det ærligheten. Jeg vet hvor jeg har ham.

Svindal: – At vi er ærlige av samme grunn. For å kjøre fort på ski. Og for at det skal fungere må vi være venner, laget må fungere og det må være god stemning for at vi skal prestere. I tillegg er Kjetil veldig sjenerøs. Både når det gjelder opplevelser og materielle ting.

– Hva er det vanskeligste med å være konkurrenter og kamerater samtidig?

Jansrud: – Ikke vanskelig i det hele tatt. Det handler om å skille mellom de to settingene. Jeg ville aldri forventet at Aksel skulle tenke på meg som kompis når jeg kjører. Men det er veldig enkelt å tre ut av den rollen når rennet er over, enten man er skuffet eller ikke.

Svindal: – Det hadde vært umulig å være kompiser hvis du ikke kunne takle motgang og medgang. Jeg tenker at det handler om sosial intelligens mer enn noe annet. Du husker selv hvordan du hadde det da du hadde gjort det dårlig, og du husker hvordan andre oppførte seg når det gikk veldig bra.

Største øyeblikk



– Hva er det aller beste rennet dere har gjort?

Jansrud: – Vanskelig. Føler det er tre spørsmål i ett. OL-gullet i Sotsji var et enkeltresultat som brakte så mye med seg at det er vanskelig å komme unna dét. Det stolteste øyeblikket er da vi tok trippel i super-G her i Val Gardena for to år siden.

Svindal: – VM-gullet i utfor i Schladming. Det var så god fart at da jeg kom i mål skjønte jeg at det kom til å bli gull, selv om det var mange gode igjen på start.

– Men hva er det verste rennet?

Jansrud: – Det er super-G i Schladming-VM i 2013. Ikke bare fordi jeg skadet meg der, men på grunn av måten det skjedde på. Jeg hadde en dårlig følelse fra jeg våknet den dagen, til jeg så hvordan forholdene utviklet seg, og ta korsbåndet på et udramatisk fall. Det er det verste jeg har opplevd.

Svindal: – Det verste rennet er nok et storslalåmrenn i Flachau (Østerrike) for mange år siden. Det var sinnssykt isete. Jeg hadde ikke grep. Og jeg var 5,5 sekunder bak etter 1. omgang.

– Hvor er det dere har størst angst i utfor. På hvilke steder kan følelse av døden være nærmest?

Svindal: – Der det er stor hastighet, og konsekvensene er størst. Kanskje her i Val Gardena på kamelpuklene, og på Hausbergkanten der jeg trynet i Kitzbühel.

Jansrud: – Kamelpuklene er et skummelt sted. Fordi hastigheten er høy, og det får store konsekvenser hvis skiene skjærer ut.

– Dere har fått dere damer. Hvordan pleier man et kjærlighetsforhold når dere er omtrent like mye hjemmefra som sjøfolk i utenriksfart?

Svindal: – Det er blitt lettere nå som det er mobiltelefoner og gratis roaming i Europa.

Jansrud: – Det som er om å gjøre er å holde kontakten.

– Hva tenker dere når dere står øverst på seierspallen og hører «Ja vi elsker..»?

Svindal: – Jeg tenker at det er digg. Du koser deg med nasjonalsangen når du står der, men samtidig analyserer du hvorfor det gikk så bra, og begynner å tenke på morgendagen og neste konkurranse.

Jansrud: – Jeg føler en stolthet, og det handler for et øyeblikk om mer enn jaget og den personlige drivkraften for den egoistiske utøveren. Det hadde ikke vært like gøy å stå på pallen uten at nasjonalsangen hadde blitt spilt.

Ikke OL-bekymring



– Har dere betenkeligheter med å reise til OL i Sør-Korea i februar med et såpass betent politisk klima mellom USA og Nord-Korea?

Svindal: – Ikke før vi nærmer oss avreise, og vi får beskjed fra norske myndigheter eller Norges Olympiske Komité, som er verdt å vurdere. Vi må bare stole på at de som er mye flinkere enn oss til å vurdere situasjonen gjør en god jobb.

Jansrud: – Jeg er hundre prosent sikker på at de som skal ta den avgjørelsen tar den riktige avgjørelsen når den tiden kommer. Og hvis det skulle være en fare, slik at vi ikke drar til OL, så er konsekvensen mye større for mange andre enn bare oss idrettsutøvere.

– Hva spiser og drikker dere på julaften?

Svindal: – Ribbe og surkål med øl til.

Jansrud: – Ribbe på julaften. Pinnekjøtt på lillejulaften. Akevitt til begge.