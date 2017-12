Slik blir Jansruds jul med familien i Alpene

VAL GARDENA (VG) Det tok en stund å komme over skuffelsen etter tabberennet i Val Gardena. Men Kjetil Jansrud (32) fant smilet når han fikk snakket om den kommende julefeiringen.

Julekvelden blir ikke på Vinstra i Gudbrandsdalen der han kommer fra. Heller ikke Oslo der han bor. Men i Alpene. Med hele familien til stede. Pinnekjøtt er bestilt. Flybåren fra Norge.

– Jeg har ordnet med sted i Østerrike, ikke så langt unna Bormio (utfor og kombinasjon i romjulen). Og jeg gjør det for å ta unna reisebelastningen ved og feire jul på en litt annen måte enn det jeg har gjort hjemme i Norge, sier Kjetil Jansrud.

Han forteller til VG at det blir «trangt om plassen» rundt bordet.

– Det blir mamma (Inger), pappa (Jan) og søsken og deres barn. Vi blir minst ti, sier Jansrud.

Han medgir at familietradisjonen er pinnekjøtt på lille julaften og ribbe på julekvelden. Begge måltid med akevitt. Nå avslører han litt av menyen i Alpene.

– En av delene, ribbe eller pinnekjøtt, kommer ned fra Norge, sier Jansrud, og gliser godt i skjegget.

Bar overkropp



Men fiaskorennet tok en stund å komme over. Han ble stående, delvis med bar overkropp i målområdet, og stirre på storskjermen. Det var hans dårligste opplevelse på år og dag.

– Det var leit. Og dette holder ikke i det hele tatt, sier Jansrud om rennet hvor han endte på 35. plass – og nest sist av dem som kom til mål – i bakken hvor han har vunnet to ganger (2014 og 2016).

Og ikke nok med det; Norge tok trippel i 2015 (Svindal, Jansrud, Kilde). Norge sto med syv seiere i super-G inntil dagens nedtur i Italia. For første gang siden 2010 var seierspallen uten nordmenn. Aleksander Aamodt Kilde var nærmest med 4. plass. Han gjorde også en tabbe, og forteller til VG at han hadde «hjertet i halsen» i en halvtime etterpå. Aksel Lund Svindal kjørte et «middels renn» – som han selv sa – og endte på 9. plass.

Jansrud forteller til VG at problemene startet allerede på vei ut fra start. En av stavene boret seg fast i løssnøen. Men den virkelige tabben kom like etter at han hadde passert på beste mellomtid. Da bommet han på en port som han røsket til i. Det ble nesten full stopp. Og sekundene tikket i hans disfavør. I mål var han 3,11 etter vinneren Josef Ferstl.

Tyskeren vant sitt første verdenscuprenn. Det var også hans første tur på pallen. Han påpekte på pressekonferansen at han hadde flaks med forholdene.

Det hadde ikke Jansrud.

– Den ene skien festet seg i en spor, og den tok tak lenge før jeg hadde planlagt. Og like etterpå fikk jeg porten i hodet. Dét var ikke akkurat planlagt, sier Jansrud.

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt – i Val Gardena som ekspert for NRK – sier til VG at han tror Jansrud under normale omstendigheter hadde vunnet. Vinstra-løperen ville ikke høre helt på det.

– Det er umulig å svare på. Og det får vi aldri svar på heller. Men, jeg er i vanvittig god form. At vi ikke er på pallen kommer av feil, ikke det at vi ikke er gode nok, men det er en fattig trøst, sier Jansrud.

Han vant sesongåpningen i Lake Louise. Fortsatte med annenplass i Beaver Creek. Lørdag får han en ny sjanse i Val Gardena. Da er det utfor. Han har to annenplasser fra før. Det irriterer en smule. Så kanskje på tide med noe bedre.