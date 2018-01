Sesongens niende pallplass for Kristoffersen: - Vet ikke om jeg skal le eller grine

Seieren lar fortsatt vente på seg, men Henrik Kristoffersen (23) endte nok en gang på pallen i slalåmrennet i Adelboden.

Han har ikke vunnet siden 24. januar 2017, og nok en gang måtte slalåmkomet Henrik Kristoffersen se seg slått av sin østerrikske nemesis Marcel Hirscher. Etter omgang nummer én lå 23-åringen fra Rælingen 71 hundredeler bak verdenscuplederen, og det forspranget klarte han ikke å ta igjen i finaleomgangen.

Men å ta igjen, det klarte han. Fjerdeplassen ble til en 3. plass, bare 16 hundredeler bak Hirscher, som står med smått elleville fire strake slalåmseirer, og bare tre unna Michael Matt på 2. plass.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Det var så mye som ble ødelagt i førsteomgang. Jeg ødelegger litt for meg selv i andre også. Sånn er det, sier Kristoffersen til TV 2.

– Det er sånn det går akkurat nå. Uansett hva man gjør, så blir det bare sånn. Det er jævlig bra å være på pallen i ni av elleve renn i år. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, fortsetter han.

Han virket å være noe mer fornøyd etter at finaleomgangen var over, men trakk også litt på skuldrene da han og de to østerrikerne ble ropt opp foran publikum.

FRA SKUFFET TIL FORNØYD: Henrik Kristoffersen mente at alt var for svakt ved egen kjøring i den første omgangen. Etter den andre var han fornøyd. Foto: Fabrice Coffrini , AFP

– Han var fornøyd, bekrefter landslagstrener Lars Mæland til VG.

– Det var en veldig god andreomgang, og nok en plass på podiet. Han var stort sett fornøyd, men det er naturlig å ikke være 100 prosent fornøyd når man nok en gang er bak Hirscher, fortsetter han.

Kristoffersen kunne i hvert fall juble for pallplass nummer ni så langt i sesongen, og hans andre på like mange dager. Totalt står han med seks 2. plasser og tre 3. plasser i vinter.

– Det er ikke veldig mange andre i historien som har endt på pallen ni av elleve ganger. Jeg er glad for at formen i storslalåm har blitt såpass mye bedre, men akkurat nå flyter det godt også for de to som er foran meg (Matt og Hirscher).

Kjøringen til Kristoffersen holder til en 2. plass i totalcupen enn så lenge, bak Hirscher - selvfølgelig.

Østerrikeren har vært totalt overlegen denne sesongen, og har innkassert syv av sine nå 52 verdenscupseirer denne sesongen.

– Han er en ekstremt bra idrettsutøver, og nærmer seg å bli tidenes alpinist, roser Mæland.

Sebastian Foss-Solevåg ble nest beste nordmann med en imponerende 7. plass. Jonathan Nordbotten endte på 20. plass, mens Leif Kristian Haugen-Nestvold måtte ta til takke med 24. plass.

– Laginnsatsen i dag er veldig god, sier Mæland.

PS: På 99 verdenscupstarter har Kristoffersen endt på pallen 39 ganger. 15 av dem har han stått helt øverst på podiet.

