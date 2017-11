Den norske alpinisten Maria Therese Tviberg (23) ble løftet bort i helikopter etter å ha falt under utfortrening i Lake Louise tirsdag.

FALT: Maria Therese Tviberg. Foto: Norges Skiforbund

– Hun blir fraktet til sykehus. Jeg vet ikke noe om skadeomfanget, sier den norske landslagstreneren Tron Moger, som er fartssjef for de norske kvinnene, og som er på plass i Alberta.

Bildene fra Canada viser at hun blir løftet opp i et helikopter i en pose, sammen med en redningsmann fra helikopteret.

Klokka 22.15 sier Moger til NRK:

– Hun er på vei til sykehus for å ta bilder av kneet. Det er smerter i høyre kne som er kartlagt så langt, men utover det så vet vi ikke mer om skadeomfanget.

Åsane-kvinnen har en lei forhistorie med kneskader. Hun hadde tre korsbåndskader på tre år.

Fallet skjedde ved landing etter et hopp. Alpinisten er ved bevissthet.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund heter det:

«Maria Tviberg er i kveld blitt transportert til sykehus etter et fall under utfortrening foran helgas verdenscup i Lake Louise. Tviberg har smerter i høyre kne, og vi kommer til å sende ut mer informasjon i morgen når vi vet skadeomfanget.»

Tviberg representerer Geilo og er 23 år gammel. Hun var med i årets alpin-VM, der hun ble nummer 25 i super-G.

Hun har kjørt verdenscup siden 2015 og har 10. plass fra kombinasjonen i Crans Montana som sin beste plassering i karrieren. Tviberg tok to NM-gull i Narvik i mars.

Maria Therese Tviberg Født: 7. april 1994. Kommer fra: Åsane, Bergen. Bor: Geilo/Oslo. Klubb: Geilo IL. Meritter: Junior-VM: sølv i utfor i 2015, sølv i kombinasjon i 2013.

Hos arrangøren får VG opplyst at de ikke kan gå ut med opplysninger om den norske alpinisten.

Lake Louise er den andre verdenscuphelgen i Nord-Amerika etter at kvinnene kjørte slalåm og storslalåm i Killington i USA sist helg.

Treningen fortsatte etter at den norske alpinisten var fraktet bort. Tina Weirather fra Liechtenstein hadde beste tid, foran de to italienerne Elena Fanchini og Sofia Goggia, som var bare to og tre hundredeler bak. Viktoria Rebensburg, som vant storslalåm lørdag, hadde fjerde beste tid.

Ragnhild Mowinckel var 3.29 sekunder bak bestetiden og ikke blant de 30 beste. Kajsa Vickhoff Lie var 4.40 sekunder bak Weirather.

Det skal kjøres verdenscuprenn i utfor fredag og lørdag i Lake Louise, før helgen avsluttes med super-G søndag.