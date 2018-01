Mindre enn et halvt sekund har skilt Hirscher og Kristoffersen. Til sammen på fire renn

Marcel Hirscher (28) vinner og Henrik Kristoffersen (23) kommer rett bak. I renn etter renn. 49 hundredeler skiller i de siste fire møtene.

– Jeg kan vel bare si at det er utrolig imponerende av begge to. De er ekstremt stabile på et ekstremt høyt nivå, sier Tom Stiansen, tidligere verdensmester i slalåm og for mange kanskje best kjent som programleder for TV Norge-serien «71 grader nord».

– Men nordmannen taper hver gang?

– I fjor var det Henrik som trakk det lengste strået flest ganger, i år er det Hirscher. Sånn er idretten.

Så legger Stiansen til:

– Men det at Hirscher brakk beinet i august gjør jo prestasjonen hans i år enda mer imponerende.

Kristoffersen vs. Hirscher 2017/18-sesongen Levi 12. november. Slalåm:

2. plass: Henrik Kristoffersen – 1.43,20 17. plass: Marcel Hirscher – 1.44,15 Avstand: 95 hundredeler. Beaver Creek 3. desember. Storslalåm 1.plass: Marcel Hirscher – 2.37,30 2. plass: Henrik Kristoffersen – 2.38,18 Avstand: 88 hundredeler Val d’Isere 9. desember. Storslalåm 3. plass: Marcel Hirscher – 1,51.72 5. plass: Henrik Kristoffersen – 1.52,08 Avstand: 36 hundredeler Val d’Isere 10. desember. Slalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 1.41,94 2. plass: Henrik Kristoffersen – 1.42,33 Avstand: 39 hundredeler Alta Badia 17. desember. Storslalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 2.25,42 2. plass: Henrik Kristoffersen – 2.27,12 Avstand: 170 hundredeler Madonna di Campiglio. Slalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 1.39,79 3. plass: Henrik Kristoffersen – 1.39,84 Avstand: 5 hundredeler Zagreb 4. januar. Slalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 1.50,60 3. plass: Henrik Kristoffersen – 1.50,71 Avstand: 11 hundredeler Adelboden 6. januar. Storslalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 2.28,63 2. plass: Henrik Kristoffersen – 2.28,80 Avstand: 17 hundredeler Adelboden 7. januar. Slalåm 1. plass: Marcel Hirscher – 1.50,94 3. plass: Henrik Kristoffersen – 1.51,10 Avstand: 16 hundredeler.

Henrik Kristoffersen bannet stygt og sparket sint da han ble slått av Hirscher i Zagreb. Alle de fire siste duellene mellom dem har endt med hårfint seier til østerrikeren - mens nordmannen har blitt nummer to eller tre.

Henrik Kristoffersen ligger på 2. plass i totalcupen i alpint - men har ikke vunnet siden 24. januar 2017. Marcel Hirscher står i veien gang etter gang.

Nordmannen har vært på pallen ni ganger denne vinteren, men ikke vunnet en eneste gang.

Jan Ove Nystuen, tidligere landslagssjef i alpint og nå ekspertkommentator for TV2, sier:

– Duellene mellom Hirscher og Kristoffersen er viktig for alpinsporten. De går over tid, er noe folk snakker om og bygger opp forventninger som idretten trenger.

– Men Kristoffersen taper?

– Ja, vi får håpe at han klarer å vippe den neste duellen til sin fordel. Det kan skje allerede i Wengen søndag.

– Vi skal huske på at det i fjor stort sett var Henrik som henviste Marcel til 2. plass, i hvert fall så lenge vi snakker om slalåm.

– Og i år ser vi at Henrik nærmer seg også i storslalåm.

Nystuen snakker om slalåm som «Formel1 med korte ski», og at det trekker folk både til tv-skjermene og de klassiske slalåmrennene vi har i løpet av vinteren, som i Adelboden, i Wengen, i Kitzbühel og i Schladming.

Søndag: Sesongens niende pallplass

– Det kunne ha blitt Henrik-seier også i Adelboden, men jeg tror at han ble overrasket over at løypa var såpass oppkjørt allerede da han kom med start nummer syv.

– Frykter Hirscher nordmannen?

– Marcel har respekt for Henrik, og han er tydelig på at Henrik blir bedre og bedre. Det er ikke sånn at Hirscher føler seg trygg på å vinne, langt derifra. Han må hele tiden gi sitt ypperste.

– De er de to beste skiløperne. Når de kommer i problemer, har de evnen til å redde seg lettere og raskere inn enn andre. Det handler om å begrense småfeilene for å holde snittfarten høyest mulig.

Jan Ove Nystuen mener at Hirscher og Kristoffersen også er veldig like i det de gjør utenfor selve løypa:

– De kjører på ulike skimerker, men begge er ekstreme ved at de hele tiden jager etter å finne de rette skiene, de rette støvlene - det beste utstyret til en hver tid. De er vinnere også på dette området.

PS: Tom Stiansen hyller også Jonathan Nordbottens 2. omgang i Adelboden søndag. Han var nest best av alle i finaleomgangen. – Og det gjorde han med en stor feil i henget. Nordbotten blir farlig i Wengen og Kitzbühel, mener Stiansen.