Kjempenedtur for Norge i «lykkebakken»

VAL GARDENA/OSLO (VG) De norske fartsalpinistene drømte om en ny norsk trippel i Italia. De var ikke i nærheten.

18. desember for to år siden ble historisk. Norge tapetserte pallen for første gang i et super-G-renn. Aksel Lund Svindal vant foran Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde i Val Gardena.

Men det ble ingen ny stor dag for de norske fartsspesialistene i den samme bakken fredag.

Det er første gang siden 2010 at det ikke er nordmenn på pallen i Super-G i Val Gardena.

Rennet pågår fortsatt, men de beste norske løperne har kjørt!

Full stopp for Jansrud



Jansrud startet som nummer 15. Han var åtte hundredeler bak ledende Ferstl ved første passering, så tok han ledelsen ved neste passering.

Men så gikk han altfor rett på en port og det ble nærmest full stopp. Han tapte flere sekunder. Og havnet langt ned på resultatlisten.



Jansrud sto lenge i bar overkropp i snøværet i målområdet etter løpet. Han var tydelig oppgitt.

Kilde var mann nummer 13 ut av startporten. Han var tre hundredeler foran ledende Ferstl øverst, men tapte litt. I mål var han bare 22 hundredeler bak, og ble Norges beste. Han er foreløpig nummer fire.

Benet til Svindal bedre



Svindal med start nummer fem var han seks tideler bak Josef Ferstl i mål.

En feil ødela løpet for Svindal. Men det «dårlige» kneet funket greit.



– Benet var bedre i dag. Jeg får kjørt, men jeg ønsker å forberede meg litt bedre til hver konkurranse, sier Svindal til NRK.



Han ga denne rapporten til Kilde og Jansrud som sto på toppen og ventet på tur:

– Hastigheten er ikke så høy. Så det er bare å være aggressiv. Det er vitkig å bli i linjen, for det er ikke kjørt så bredt her.



GJORDE FEIL: Aksel Lund Svindal på vei nedover super-G-løypa i Val Gardena fredag. Foto: Tiziana Fabi , AFP

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt sa dette om Svindals renn under sending:

– Han gjør et par småfeil og blir litt forsiktig. Da er det ikke nok til å gå til topps i dag,

Tok med kjæresten



Svindal har med seg kjæresten til Val Gardena. Gitt Lill Paulsen hadde tatt med seg snøbrettet til den italienske vintersportsbyen.



Det hadde snødd en del i forkant av super-G-rennet, og det fortsatte under rennet, så det var ikke de aller raskeste forholdene fredag.

Beat Feuz var førstemann ut. Han kjørte litt forsiktig. Tiden hans ble knust umiddelbart.

Erik Guay fra Canada er regjerende verdensmester i denne disiplinen. Han var sjanseløst langt bak. Dette var hans første farstkonkurranse for sesongen.

Både Jansrud og Svindal har verdenscupseirer denne sesongen, Jansrud vant super-G i Lake Louise, mens Svindal imponerte stort da han tok utforseieren i Beaver Creek for 13 dager siden.

I fjor ble det dobbelt norsk i Val Gardena.

