Karrierebeste for Skjøld - pallen glapp i siste duell

Maren Skjøld (24) kjørte om en plass på parallellslalåm-pallen, men var uheldig og kjørte ut da det hele skulle avgjøres.

– Det var synd. Det er den ene dårlige svingen i dag fra Maren Skjøld. Men dette var uansett veldig sterkt, sa NRKs kommentator Bjarne Solbakken.

Skjøld, som fikk sitt gjennombrudd i verdenscupen i fjor, leverte noen råsterke «run» i kveldens parallellslalåm. Hun avanserte fra 16-delsfinale til åttedels, deretter slo hun sterke Wendy Holdener i kvartfinalen.

I semien møtte hun slovakiske Petra Vlhova, som ble hakket for sterk. Dermed fikk Skjøld sjansen til å kjøre om tredjeplassen, og i duell møtte hun italienske Irene Curtoni.

Kjørte ut



Den norske 24-åringen fikk en kanonstart, men over den vesle hoppkanten midt i løypa ble det problemer. Skjøld fikk en rotasjon, og landet på feil fot. Det ødela resten av løpet, og sørget for at Curtoni fikk en enkel ferd ned mot en pallplass.

Skjøld hadde likevel mye å juble for da hun kom ned i bunn av bakken. Dagens plassering er hennes beste i verdenscupen noensinne.

Mikaela Shiffrin vant løpet, foran Vlhova og Curtoni.

Av øvrige norske løpere i dag var det kun Mina Holtmann i tillegg til Skjøld som gikk til utslagsrundene. Både Nina Haver-Løseth og Kristin Lysdahl Haugen røk i kvalifiseringen.