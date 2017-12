Jansrud bommet med værgambling - ble nummer to

Kjetil Jansrud (32) kjørte inn 17 hundredeler på slutten, men det holdt ikke til seier nummer to i rekken. Han må ta til takke med en 2. plass.

For på startnummer tre hadde Vincent Kriechmayrs leverte et strålende renn i amerikanske og for dagen snøfattige Beaver Creek. Ingen kunne gjøre noe med den 26 år gamle østerrikeren, som sikret seg sin aller første verdenscupseier i karrièren.

At det gikk mot seier, skjønte han da Kjetil Jansrud kom i mål. 32-åringen fra Vinstra vant forrige helgs super-G-åpning, men maktet ikke å følge opp bragden fredag, det selv om han tok inn 17 hundredeler fra siste passering før mål og til han krysset målstreken.

Kriechmayr gliste bredt da Jansrud klokket inn på tiden 1.09,94, 23 hundredeler bak.

Alle de antatt beste har nå kjørt. VG kommer tilbake med mer når alle er ferdige og dersom det kommer drastiske endringer i tet.

– Det var greit, det, sier Jansrud til NRK, og forklarer at de gamblet på skyfri himmel.

– Det blir litt mer spor etter hvert, og vinden kom litt og gikk. Vi gamblet på skyfrie forhold, men så ble det mixed overskyet, fortsetter han, som hadde valgt seg startnummer 15, et litt sent startnummer, blant annet på grunn av været.

Fått med deg? Jansrud har fått seg kjæreste

Én seier og én 2. plass er altså beholdningen for ham etter to super-G-renn så langt i sesongen. Dermed klarer han ikke å kopiere superstarten fra forrige sesong, der det ble tre strake seirer.

– Jeg er fornøyd. Det må jeg nesten være, selv om starten fra i fjor, med tre strake, ligger friskt i minne. Lista ligger der, men vi får akseptere at Kriechmayr var bedre i dag, sier Jansrud, som riktignok beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt, til statskanalen.

VG Live: Vi fulgte super-G-rennet her!

Østerrikske Hannes Reichelt tok 3. plassen.

Aksel Lund Svindal ble nest beste nordmann på en delt 6. plass, seks tideler bak Kriechmayr, mens Aleksander Aamodt Kilde havnet syv hundredeler og to plasser bak Svindal igjen.

Les også: Aksel Lund Svindal om egen legning

Svindal har ikke bare gode minner fra Beaver Creek. Her går det galt: