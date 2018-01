Derfor er ikke Aksel Lund Svindal fornøyd tross super-comeback

Aksel Lund Svindal (35) har kommet imponerende tilbake fra sin tredje alvorlige skade, men veteranen har mer å gå på.

– I super-G er jeg litt bak der jeg vil være, mens i utfor er jeg fornøyd. Der kan jeg vinne renn. Det er det som er målet. Men jeg tar intet for gitt. Jeg er veldig takknemlig for at det har fungert så bra som det har gjort, sier Svindal til VG.

– Overraskende bra?

– Jeg er litt overrasket, ja. Jeg hadde målsetningen om at det skulle være så bra i november, men når jeg må kjøre utenfor hopp i Val Gardena for kroppen ikke tåler det, så var jeg litt negativt overrasket. Jeg vil være helt der oppe i både utfor og super-G, vurderer Svindal.

Etter hans tredje stygge kneskade har alpinstjernen igjen slått tilbake og vunnet to verdenscuprenn i utfor denne sesongen, mens en femteplass er foreløpig beste resultat i super-G. Øvelsen han ble olympisk mester på i 2010.

– Noen uker fungerer bedre enn andre for min del. Det kommer an på belastning. De ukene det ikke fungerer og du kjenner det gjør vondt, er det ekstra deilig når det lykkes i renn, sier 35-åringen.

IMPONERT: Aksel Lund Svindal har imponert i vinter. Her fra annenplassen i Bormio. Foto: Tiziana Fabi , AFP

Svindals marerittskader: November 2007 falt han stygt under en utfortrening i Beaver Creek i USA. Svindal skadet setemuskulaturen, fikk nesebrudd og sårskader i ansiktet. Han var ikke tilbake på alpinskiene før to måneder senere – den gangen langt fra konkurranse. Oktober 2014 fikk Svindal beskjed om at nesten hele fjorårssengen røk. Han hadde akillessenen da han trikset med en fotball etter joggetur med resten av laget. Svindal gjorde comeback da han entret VM-løypene i Vail og Beaver Creek i februar 2015. Januar 2016 er uhellet ute på nytt. Svindal faller stygt i utforløypa i Kitzbühel. Korsbåndet i høyre kne ryker. Resten av sesongen og nesten hele den neste går uten Svindal. Januar 2017 bekrefter Svindal at han må opereres i menisken. Etter inngrepet mente Olympiatoppen-lege Lars Engebretsen at kneet kunne holde i mange år fremover.



OL er bare drøye fem uker unna og de største utforrennene er rett rundt hjørnet i Wengen (12.januar) og Kitzbühel (18. januar). Det blir hans første møte med Kitzbühel etter skrekkskaden for to år siden.

– Det blir spennende og litt spesielt. Jeg har heldigvis gode og dårlig minner derfra. Jeg får tenke mest på de gode, sier Svindal.

Han har kjørt inn store pengesummer allerede denne sesongen.

– Jeg kjenner på at OL nærmer seg selvfølgelig, men vi skal gjennom ganske store helger i Mellom-Europa først. Vi er heldig som driver med en idrett hvor OL selvsagt er kjempestort, men vi har verdenscuprenn som også er kjempesvære nesten hver helg, fortsetter veteranen.

Lagkamerat Kjetil Jansrud er enig.

– Tiden kommer til å fly unna. Ukene med Wengen, Kitzbühel og Garmisch Partenkirchen er de kuleste i året utenom når det er OL. Nå kommer det to måneder med karameller du kan suge på hele veien, så får vi håpe resultatene står i stil, sier 33-åringen.

Han gleder seg til å jakte tidenes første norske OL-gull.

– Vi ligger godt an for både OL-gull i utfor og storslalåm. I super-G har vi tatt mange. Alt er mulig. Vi er i god form og vi er gira, men vi må telle opp til slutt, sier Jansrud, som fikk Svindal til å stusse etter at han stilte opp i denne reklamen: