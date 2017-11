344 dager etter at Aksel Lund Svindal (34) kjørte sitt siste renn, var han tilbake i utforløypa i Lake Louise. Der viste nordmannen at han fortsatt holder tempoet til verdenseliten.

Nordmannen kjørte i mål 32 hundredeler bak utforverdensmester Beat Feuz fra Sveits. Det holdt til en tredjeplass i comebacket.

Svindals marerittskader: November 2007 falt han stygt under en utfortrening i Beaver Creek i USA. Svindal skadet setemuskulaturen, fikk nesebrudd og sårskader i ansiktet. Han var ikke tilbake på alpinskiene før to måneder senere – den gangen langt fra konkurranse. Et drøyt år etter det stygge fallet vant han utforrennet i samme bakke.

falt han stygt under en utfortrening i Beaver Creek i USA. Svindal skadet setemuskulaturen, fikk nesebrudd og sårskader i ansiktet. Han var ikke tilbake på alpinskiene før to måneder senere – den gangen langt fra konkurranse. Et drøyt år etter det stygge fallet vant han utforrennet i samme bakke. Oktober 2014 fikk Svindal beskjed om at nesten hele fjorårssengen røk. Han hadde akillessenen da han trikset med en fotball etter joggetur med resten av laget. Svindal gjorde comeback da han entret VM-løypene i Vail og Beaver Creek i februar 2015. Nesten året etter skaden inntraff vant han også utforåpningen i årets verdenscup i kanadiske Lake Louise.

fikk Svindal beskjed om at nesten hele fjorårssengen røk. Han hadde akillessenen da han trikset med en fotball etter joggetur med resten av laget. Svindal gjorde comeback da han entret VM-løypene i Vail og Beaver Creek i februar 2015. Nesten året etter skaden inntraff vant han også utforåpningen i årets verdenscup i kanadiske Lake Louise. Januar 2016 er uhellet ute på nytt. Svindal faller stygt i utforløypa i Kitzbühel. Korsbåndet i høyre kne ryker. Han forventes å være ute i 9–12 måneder.

er uhellet ute på nytt. Svindal faller stygt i utforløypa i Kitzbühel. Korsbåndet i høyre kne ryker. Han forventes å være ute i 9–12 måneder. Januar 2017 bekrefter Svindal at han må opereres i menisken. Etter inngrepet mente Olympiatoppen-lege Lars Engebretsen at kneet kunne holde i mange år fremover.

– I dag kjentes det mye bedre ut. Jeg slet litt på trening i går, men det er digg å kjenne at kneet fungerer i dag. Du, nå må jeg faktisk løpe tilbake her, sa Lund Svindal til VG før han måtte forte seg videre til premiepallen for å motta hyllest fra publikum.

Et godt resultat i comebacket var ikke utenkelig, men han stresset på ingen måte med å få en topp-plassering allerede etter at han måtte opereres i menisken i januar.

– Jeg hadde ikke blitt stresset om jeg ikke hadde fått den med en eneste gang, men det var greit å reise kjerringa i dag, sa han til NRK.

Kneet holdt

– Samtidig har jeg har vært trygg på at jeg skal få det til senere. Men jeg vil helst ikke la det gå for lang tid, så det er «digg» å få det til med en gang.

Spørsmålet alle stilte seg før start var om kneet til 34-åringen kom til å holde denne sesongen. Foreløpig virker alt å være som det skal.

– Når du kjører så kjenner man det ikke, da skal man kjøre helt ekstremt. Men jeg kjenner det litt etterpå. Så er det bare å få det til å holde et par dager på rad, smilte Svindal Larsen i et intervju med NRK før han dro videre for å sykle ned.

Han mente at den største prestasjonen var den mentale utfordringen etter en tung treningsøkt fredag.

– Jeg tror den største prestasjonen er å snu det fra å få sjokk i går på trening og ikke være komfortabel, til å snu det (til tredjeplass red. anm.) i dag. Som alpinist er det noe av det vanskeligste – å snu det uten ski på bena. Den var viktig.

Sterk laginnsats

Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde var begge bak utforspesialisten Peter Fill da nordmennene kom over målstreken. Rennet i Lake Louise var preget av flatt lys, noe begge de norske bekreftet overfor NRK.

– Det føltes rotete ut. Jeg ville gi gass, men det er litt flatt lys i dag så jeg så ikke konturene helt og havnet litt langt ut der, sa Jansrud til kanalen.

– Han (Beat Feuz) kjører ikke helt perfekt, så vi håper at Aksel kan gjøre det bra, fortsatte Jansrud og siktet til verdensmesterens bestetid.

– Han (Lund Svindal) trenger litt selvtillit med tanke på det nye utstyret hans og kneet, sa Aamodt Kilde til NRK om lagkameratens comeback.

Resultat, utfor, Lake Louise:

1. Beat Feuz, Sveits, 1.43,76

2. Matthias Mayer, Østerrike, + 0,09

3. Aksel Lund Svindal, Norge, + 0,32

4. Peter Fill, Italia, + 0,52

5. Kjetil Jansrud, Norge, + 0,63

6. Aleksander Aamodt Kilde, Norge, + 0,82

1. desember er det klart for nytt utforrenn da sirkuset flytter seg til Beaver Creek.