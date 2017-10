Svenskene hoverer over alpinlandslagets nye sponsor

Norges Skiforbund offentliggjorde torsdag at alpinlandslaget har inngått en sponsoravtale med Coca-Cola. Det koser svenskene seg med.

For i 2014, etter at det svenske skilandslaget inngikk en sponsoravtale med hurtigmatkjeden McDonald's, uttalte Bernt Halvard Olderskog, kommersiell leder i Norges Skiforbund, følgende til svenske Expressen:

– Uansett hvor mye McDonald's hadde betalt, så ville de ikke fått sponse våre utøvere. Vi ville aldri blitt forbundet med McDonald's på den måten.

Han la også til at det handlet om hvilke signaler man sender til folket.

– Og det selskapet står for noe som ikke harmonerer med sunnhet.



Kritikken skapte overskrifter i Sverige i 2014. Og torsdag, da nyheten om at Coca-Cola skal sponse alpinlandslaget ble kjent, var Expressen raske med å dra likhetstrekk mellom sponsoren de selv hadde fått kritikk for, og alpinlandslagets nye sponsor.

Stein i glasshus

– Etter bråket den gangen, er det ikke litt gøy at Norge nå skriver en lignende avtale? spør Expressens journalist.

– Man kan vel si at man alltid er seg selv nærmet, og at man aldri skal kaste stein i glasshus, sier Sveriges langrennssjef, Johan Sares.

Sares har tidligere vært ute og kritisert den norske praksisen vedrørende bruk av astmamedisin, en kritikk Vidar Løfshus slo knallhardt tilbake mot.

Expressen har også vært i kontakt med Olderskog, som hverken ville kommentere den nye avtalen eller disputten i 2014.

Sares er imidlertid klar på at han synes det er helt naturlig at det gigantisk brusselskapet nå skal sponse det norske alpinlandslaget.

– McDonald's og Coca-Cola er kanskje de to selskapene som gir mest penger til idretten globalt. At Norge nå skriver under på en avtale med de, ser jeg ikke på som rart.

I pressemeldingen på Skiforbundets sider torsdag, uttalte Claus Johan Ryste, sportssjef for alpinlandslaget, at begge parter var innstilt på et langt samarbeid.

Aleksander Aamodt Kilde kalte avtalen «spennende».

– Jeg gleder meg til å fronte en så stor internasjonal aktør. Det blir vanvittig kult å få være med å fronte et «brand» også under OL. Dette er det ikke mange idrettsutøvere som får muligheten til, sa Kilde.

