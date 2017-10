Storslalåm-Andrine om seierstørken: – Jentene er mye mer sårbare

SÖLDEN (VG) Norge har fått en alpint kvinnelag som ypper seg i verdenstoppen. Og kanskje ryker den mosegrodde rekorden til Andrine Flemmen (42) i storslalåm snart.

7. plass til Ragnhild Mowinckel, og 8. plass til Sölden-debutanen Kristin Lysdahl i dagens verdenscupåpning i Sölden. Godkjent også av Kristine Gjelsten Haugen (23. plass). Men skuffende av Nina Haver-Løseth helt nede på 22. plass i en gren hvor hun har vært glimrende tidligere.

– Jeg er kjempefornøyd med dette rennet. Det er sikkert ikke så pent å se på, fordi det var litt sånn briste eller bære, sier Ragnhild Mowinckel.

Det er 15 år siden Andrine Flemmen var siste norske kvinne som vant en storslalåmseieren i verdenscupen. Det skjedde nettopp i østerrikske Sölden. Og det skjedde to ganger her i hennes innholdsrike karriere, som toppet seg med VM-sølv i storslalåm i 1999 (Vail), før hun bestemte seg for å legge opp i 2006.

– Jeg vant vel fordi jeg likte bakken. Jeg kjørte best når det var vanskelig. Det var min styrke, sier Andrine Flemmen, som er klubbvenninne med Ragnhild Mowinckel (SK Rival fra Molde). Hun har også nær kontakt med Nina Haver-Løseth.

Artikkelen fortsetter under bildet

UNNA I BAKKEN: Andrine Flemmen i alpinbakken i Åre under innspillingen av realityserien legendariske vinteridrettsutøvere på TV3. Foto: Geir Otto Johansen , VG

På spørsmål fra VG om hvorfor seierstørken i storslalåm har vart i 15 år svarer Geilo-bosatte Flemmen - som har dukket opp på TV i en rekke realityprogrammer blant annet 4-stjerners middag - at det henger sammen med hvor mange jenter som ofrer alt på alpint sammenlignet med gutter i Norge.

Sjekk denne: Siste dans for Andrine og Lars Alexander

– Det er et mye større antall gutter enn jenter som satser, og da blir jentene mye mer sårbare. Men nå har vi i hvert fall et godt lag med Nina (Haver-Løseth), Ragnhild (Mowinckel) og Kristin (Lysdahl), sier Flemmen.

Haver-Løseth har nesten klart oppgaven to ganger. I løpet av de tre siste sesongene (Killington/USA og Courchevel/Frankrike) har hun endte på annenplass i storslalåm. Ålesund-jenta har én førsteplass i slalåm fra italienske Santa Caterina da alpinkongen Alberto Tomba var prisutdeler og sjarmerende «klemmer».

Selv om Norge ikke var i nærheten av pallen i Sölden i alpinpremieren på OL-sesongen understreker Flemmen at det ikke er noen grunn til å henge med hodet.

Les også: Nina Løseth ble god da søstrene ga seg

– Sölden har den eneste traseen i verdenscupen med et så sammenhengende bratt heng. Det kan snu fort. Første verdenscupseier i storslalåm kan komme når som helst, og jeg håper virkelig at de klarer OL-medaljene. Det er i hvert fall realistisk, sier Andrine Flemmen.

Mowinckel synes det er «sååå kult» at det er fire norske jenter i finaleomgangen. Og hun understreker viktigheten av at Norge nå også har et kvinnelag å se opp for.

– Kristin (Lysdahl) kjører utrolig bra, og fort. Men også gøy for Haugen som leverer. Det er spennende nye tider med bredden i laget. Jeg tror dette med lagfølelsen vil hjelpe oss opp på pallen. Vi har flere ulike kvaliteter, og det kjennes godt å ha et lag rundt seg, sier Mowinckel.