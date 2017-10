Mowinckel om Vonns opprør i alpint: – Vi er ikke «ponnier»

SÖLDEN (VG) Lindsey Vonn (33) mener alpint ligner på et hesteshow hvor jentene er «ponnier» og guttene «fullblodshester». Det norske OL-håpet Ragnhild Mowinckel (25) reagerer på sammenligningen.

Lindsey Vonn er nådeløs. Igjen. I et intervju med svenske Aftonbladet fyrer hun løs mot FIS (det internasjonale skiforbundet) foran helgens alpinpremiere i østerrikske Sölden og roper på likestilling. Hun sier at hun opplever at kvinner ses på som annensortering i forhold til menn.

– Vi er «ponnishowet», mens gutten er de skikkelige veddeløpshestene. Sånt er virkelig irriterende. Det finnes absolutt en uoverensstemmelse på konkurransenivået. Menn er bedre enn kvinner, så enkelt er det, men generelt synes jeg folk kan holde negative kommentarer for seg selv, sier Lindsey Vonn.

Den amerikanske superstjernen har vunnet 77 renn i verdenscupen, og jakter rekorden til den svenske legenden Ingemar Stenmark som har 86 (bare slalåm/storslalåm).

MANKELIG: Lindsey Vonn går i strupen på FIS, og krever å få kjøre mot guttene i utfor Her fra kick off i Sölden. Foto: Georg Hochmuth , AFP

Skadeplagede Vonn som har vært kjæresten til golf-ikonet Tiger Woods mener alpinsporten har fått en pinlig slagside. Og at kvinnene pent må godta kjedeligere løyper, mindre attraktive steder for konkurransene i verdenscupen, og langt lavere pengepremier.

Vonn har utfordret FIS og bedt om å få kjøre mot guttene i verdenscupen i utfor. Det har hun ennå ikke fått svar på. Men flere av utforstjernene, blant andre Aksel Lund Svindal, er positiv til hennes ønske og mener hun bør få starte under fartsfesten i Lake Louise (Canada) i neste måned.

Men renndirektør i FIS, Markus Waldner, er svært negativ. Han har sagt til østerrikske sport. 24 at han lurer på hva de andre kvinnelige alpinistene vil si. Om det er rettferdig at «prinsessen» skal få stå ensom i rampelyset. Det fnyser Vonn av og slår tilbake med at hun har mer enn nok publisitet.

Det norske OL-håpet i alpinbakken, Ragnhild Mowinckel, kjører på samme «lag» som Vonn. Begge er i stallen til skimerket Head. Torsdag sto de på samme scene og ble presentert for den alpine verdenspressen foran lørdagens sesongåpning med storslalåm på isbreen i Sölden.

JENTEHÅPET: Nina Løseth (t.v.) og Ragnhild Mowinckel (t.h.) under fredagens treningsøkt i Sölden. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Mowinckel sier til VG at «hun (Vonn) får styre med sitt». Sammenligningen med hester har hun imidlertid en klar mening om.

– Ikke «ponnier»



– Vi er ikke «ponnier», og det håper jeg alle mener og synes om oss i denne sporten, sier Ragnhild Mowinckel.

– Vonn etterlyser likestilling i alpint. Hva synes du. Går guttene foran hele tiden?

– Det er ofte sånn med en «mannfolksport», men jeg føler at vi har begynt komme oss og det er ikke så ille, sier Ragnhild Mowinckel.

Molde-jenta vant to-VM-gull som junior i 2012. Men hun har ennå til gode å komme på seierspallen i verdenscupen. 13 ganger har hun vært inne blant de ti beste på 100 forsøk. 4. plass i storslalåm er hennes beste resultat.

– Jeg har vært så nærme som det går an å komme, så da får jeg ta steget videre. Jeg står overfor et veldig spennende år, sier Ragnhild Mowinckel.