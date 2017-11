Kristoffersen sesongåpnet med pallplass – Neureuther ble for sterk

Henrik Kristoffersen (23) var i ledelsen og så ut til å kjøre fra alt og alle. Så satte Felix Neureuther (33) utenfor.

Henrik Kristoffersen var ikke kjempefornøyd etter å ha avsluttet den første omgangen på 3. plass, men selv etter å ha sikret 2. plass i Finland, var han ikke helt tilfreds.

– Noe er bra, og noe er litt for dårlig. Hengkjøringen er jeg ikke fornøyd med i noen av omgangene, sier Kristoffersen, som legger til at han gamblet litt på skovalget i dag.

Bare tyske Felix Neureuther ble for sterk for Kristoffersen, som med sin tid på 1.43.20, endte 0.37 sekunder bak tyskeren.

– Jeg kjørte med litt andre sko enn jeg gjør til vanlig. Men jeg blir nummer to, så det var ikke så veldig galt, sier Kristoffersen.

Hirscher skuffet



Dave Ryding var i tet etter den 1. omgangen og hadde muligheten til å ødelegge festen for Neureuther, men briten – som var sist ut i finaleomgangen – kjørte ut, og var tydelig fortvilet i løypen.

Det ble en ekstremt gledelig farsdag for Neureuther. Tyskeren, som nylig ble far for første gang, feiret sin første farsdag med å gå helt til topps i finske Levi. Sesongåpningen endte dermed med tysk seier, norsk 2. plass, mens Mattias Hargin fra Sverige sørget for dobbel skandinavisk på pallen. Han kjørte seg opp fra 12. til 3. plass.

Sebastian Foss Solevåg ble nest-beste nordmann med sin 7. plass. Leif Kristian Haugen klarte ikke å følge opp den gode 1. omgangen. Han endte på 15. plass.

Jonathan Nordbotten hadde heller ingen altfor god opplevelse. Etter å ha avsluttet 1. omgangen på 17. plass, fulgte han opp med å kjøre ut i finaleomgangen, etter å ha hektet i en port.

Dagens store overraskelse – og ikke minst skuffelse – var superstjernen Marcel Hirscher. Han var på 4. plass, like bak Kristoffersen etter den første omgangen, men fikk det overhodet ikke til å stemme i finaleomgangen, og endte til slutt helt nede på en 17. plass.

