Kristoffersen om Ligety-raseriet: - I orden at han spekulerer

SÖLDEN (VG) Ted Ligety tror Østerrike presset gjennom Sölden-avlysningen fordi deres superstjerne Marcel Hirscher er skadet. Litt for drøyt mener Henrik Kristoffersen.

Men samtidig skjønner nordmannen frustrasjonen til det amerikanske alpinesset.

– At han (Ligety) spekulerer, er i orden. Men for min egen del er det helt greit at det ble avlyst, sier Henrik Kristoffersen.

Han legger til – mens han er på ut av Hotel Regina i regntunge Sölden – at han ikke er sint fordi verdenscupåpningen gikk i vasken.

– Forholdene er umulige, sier Kristoffersen.

Ligety med to OL-gull og fem VM-gull (fire i storslalåm) feide til på egen Twitter-konto fra i dag tidlig med flere verbale skyts i retning det internasjonale skiforbundet (FIS) og det østerrikske skiforbundet (ÖSV). Park City-baserte Ligety med tidenes største seiersmargin fra storslalåmløypa i Sölden (2,75 sekunder i 2013) er ikke nådig.

– Det høres rart ut å avlyse rennet 6.45 i Østerrike når deres største stjerne (Marcel Hirscher, journ.anm.) er ute med skade ... Det kan hende det er dårlig vær der oppe, men når presidenten i Det østerrikske skiforbundet forteller alle at det kom til å bli avlyst dager i forveien, er det noe som stinker, skriver Ligety.

Henrik Kristoffersen har trent mer styrke foran årets sesong...

Marcel Hirscher brakk ankelen da han hektet i en port under slalåmtrening i august. Han er tidligst tilbake i verdenscupen i desember. Sölden-start var helt uaktuelt for perfeksjonisten som har vunnet verdenscupen sammenlagt de seks siste sesongene.

Slalåmåpningen i Levi om to uker rekker Østerrikes seiersmaskin heller ikke. Kanskje kjører han første konkurranse 9. desember i Val d`Isere hvor det er storslalåm på programmet.

Renndirektør i FIS, Markus Waldner, uttalte allerede lørdag at de tenkte positivt men måtte innse realitetene. I dag blåste det storm over Østerrike. Det snødde kraftig på breen i Sölden. Vinden og sikten gjorde forholdene umulig.

Det er for øvrig tredje gang Sölden-rennet for herrer blir avlyst.