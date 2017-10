Kjærligheten blomstrer på alpinlandslaget: – Det er god stemning

To bryllup og tre nye kjærestepar. Det er i alle fall ikke noe å si på stemningen i den norske alpinleiren før den viktige OL-sesongen.

I sommer giftet Nina Løseth seg med sin samboer gjennom mange år, Herman Haver Mathiesen. Det samme gjorde Leif Kristian Haugen, som giftet seg med kjæresten Marthe Gausen Nestvold.

I tillegg har også Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde fått seg kjærester det siste året. Og Henrik Kristoffersen er fortsatt sammen med sin kjæreste Tonje Barkenes.

– Det er litt komisk at vi alle tre har fått oss kjærester, så det er god stemning. Kanskje det hadde noe å si at den ene fikk det først og det så hyggelig ut, sier Aleksander Aamodt Kilde.

– Det virker som det er en «reality check» hos alle her, sier Kjetil Jansrud og ler.

– Det var to veldig fine bryllup i sommer, både morsomt, hyggelig, rørende og fantastisk. Jeg fikk jo også gleden av å være Leif sin forlover, så det var sterkt.

Tålmodige mennesker er nøkkelen

Nina Løseth strålte på pressetreffet i forbindelse med lansering av OL-genseren tirsdag og forteller at hun har hatt en veldig fin sommer.

– Det var veldig gøy og stort å få lov til å gifte seg, sier Nina Løseth til VG.

– Hva er hemmeligheten bak kjærlighetsboosten på landslaget nå?

– Jeg tror vi har tålmodige folk som sitter hjemme og venter på oss. Det tror jeg er hemmeligheten, forteller hun med et smil.

Hun gleder seg til en ny sesong, og håper hun kan bidra til at Norge tar sin første OL-medalje i alpint på kvinnesiden, siden 1936.

– Det er på tide at vi gjør noe med det. Det er det vi har jobbet for siden Sotsji som ble en stor nedtur. Når man kommer til OL er det alt eller ingenting, og det er jo medalje som teller.

Tror det er litt tilfeldig

Aksel Lund Svindal tror det er litt tilfeldig at kjærligheten blomstrer nå.

– Det er vel livets gang, men det er veldig hyggelig.

Han fikk gleden av å være tilstede i bryllupet til Leif Kristian Haugen i sommer.

– Jeg var faktisk litt stolt av å se Leif. Han har vokst ekstremt mye på de årene jeg har kjent han og han gjorde en flott figur. Nei, det er egentlig å underdrive, det var mye bedre enn det, han var rett og slett en jævlig bra kar der han sto, sier Svindal.

Han er selv tilbake igjen etter kneskaden som kastet han ut av sirkuset i fjor, og satser fortsatt på comeback i Lake Louis i november.

– Jeg var litt bekymret i sommer med rette, men så fikk jeg heldigvis noen bra uker på ski i Chile nå. Jeg prøver å holde litt igjen og være smart på trening som ikke betyr så mye, men når det er konkurranser må man pushe 100 prosent, sier Svindal.

– Vi har vel åpnet øynene



Henrik Kristoffersen er tilbake på landslaget igjen nå etter alt utenomsportslig bråk som har vært, og er glad for at det er over. Han har flere ganger vist frem sin kjæreste, Tonje Barkenes, i sosiale medier.

– Nei, for noen år siden var det jo ingen som hadde kjæreste, så vi har vel åpnet øynene og fått litt vett inn i skallen. Nei, jeg vet ikke. Men det er bare koselig og hyggelig.

Kjetil Jansrud er ikke så glad i å snakke om kjærlighet med pressen.

– Jeg er ikke så glad i å utlevere privatlivet mitt fordi jeg føler det er en grunn til at det heter privatliv og det er også en grunn til at det jeg har med min kjæreste gjerne er noe som vi har sammen, men jeg har ikke noe problem med å si at jeg har det veldig, veldig bra og at det går veldig fint.

Han er regjerende OL-mester fra Sotsji, men det er ikke noe han går rundt og tenker på nå.

– Jeg går ikke rundt i hverdagen og tenker at jeg er olympisk mester. Jeg var det og jeg har mulighet til å bli det igjen, men det føles ikke ut som jeg er det. Så sånn sett føler jeg mer ro rundt det å komme til OL igjen, at jeg ikke har noe jeg må bevise, men at jeg er der for å ta ny medalje, sier Jansrud.

