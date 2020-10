I GANG TIL HELGEN: Henrik Kristoffersen har fått gjort det han skal før verdenscupsesongen innledes i Sölden denne helgen. Dette bildet ble tatt i franske Les Houches i februar. Foto: JEFF PACHOUD/AFP

Kristoffersen vil «kickstarte» sesongen – må opp på «Hirscher-nivå»

Han har vunnet det meste, men i Sölden har Henrik Kristoffersen (26) aldri lyktes.

Under verdenscupåpningen i Østerrike til helgen gjør superalpinisten som vant kulene i både slalåm og storslalåm sist sesong et nytt forsøk på å «kickstarte» sesongen.

– Jeg er av dem som alltid bruker lengre tid enn andre på å komme i gang med sesongen, sier Kristoffersen da han prøver seg på en forklaring på hvorfor ingen av hans 21 verdenscupseirer har kommet i Sölden.

– Sölden har ikke vært bra for min del. Der har jeg mine dårligste storslalåmresultater. To ganger har jeg kommet på innerski, én gang ble jeg nummer fem og to ganger ble det avlyst. Det er bratt og en del flatt, og så er bresnøen ofte spesiell, sier 26-åringen uten å unnskylde seg.

Hvis han skal ha noen sjanse til å ta den største kula, verdenscupen sammenlagt, vet Kristoffersen at han må være på fra sesongstart. Siden han ikke kjører like mange renn som mange av konkurrentene til trofeet, er han avhengig av å hevde seg når han stiller til start.

Sammenlagtvinner Aleksander Aamodt Kilde kjørte 27 renn forrige sesong, Kristoffersen kjørte 21.

– Jeg må gjøre det mye bedre i de rennene jeg kjører, hvis jeg skal henge med. Jeg tok flest poeng per renn i fjor, men det var ikke noe «Hirscher-nivå» på det jeg gjorde, og da vinner du heller ikke noen kule, sier Kristoffersen og tenker på prestasjonene til sin argeste konkurrent, Marcel Hirscher, som vant verdenscupen åtte sesonger på rad før han la opp.

– Kjetil Jansrud har pekt på deg og Alexis Pinturault i sammendraget. Han har kanskje et poeng?

– Jeg har vært nummer to og tre de siste seks årene, så forhåpentligvis vil jeg være der sammen med Kilde, Pintauralt og kanskje Dominik Paris. Vi får se hvordan han har kommet seg etter langtidsskaden.

– Hvor må du ha forbedringer denne sesongen?

– Det er det som er så kult med idrett og sikkert vanlig arbeid også, at alt kan forbedres. Det er alltids noe å jobbe med, noe man kan bli bedre på. Det må være fokuset ellers så vil man stagnere. For meg handler det om å luke ut de rennene som er litt for dårlig. Du kan ha maksimalt to til tre renn i løpet av en sesong som går litt på tverke, men ellers må du være på pallen og vinne skirenn. Det er mitt utgangspunkt, sier Henrik Kristoffersen til VG.

– Har du fått gjort det du skal gjøre av forberedelser?

– Det er det alle spør om før Sölden, og ja, jeg håper det. Samtidig er det nesten to måneder til neste storslalåmrenn så da skal en ikke legge for mye i det første rennet. Jeg håper å komme meg gjennom på en positiv måte.

PS! Åpningsrennene med storslalåm kvinner og menn går lørdag og søndag.

Tok to kuler Henrik Kristoffersen vant både slalåm og storslalåm sammenlagt sist sesong. Totalen endte slik: 1. Aleksander Aamodt Kilde 1202 poeng, 2. Alexis Pinturault, 1148, 3. Henrik Kristoffersen, 1041. Vis mer

Publisert: 15.10.20 kl. 19:19

