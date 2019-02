Alpin-gutta bekrefter: Kristoffersen-konflikten påvirket dem mot VM

De norske slalåm- og storslalåm-gutta sto plutselig uten sin teknikktrener i VM da Stefan Kornberger gikk på dagen på grunn av en konflikt med Henrik Kristoffersen. Nå bekrefter de at det påvirket dem negativt inn mot VM.

Det er NRK som har snakket med Rasmus Windingstad og Jonathan Nordbotten, som ikke legger skjul på det som har skjedd:

– Det er problematisk og synd når vi mister teknikktreneren for hele laget. Han er en bra mann, og det påvirket oss selvsagt inn mot VM i Åre. Da ble det mindre individualisering i oppkjøringen. Heldigvis har vi et fryktelig bra team, så vi løste det på en bra måte, sier Windingstad til statskanalen.

Jonathan Nordbotten synes heller ikke det var noe særlig:

– Det er selvfølgelig ikke optimalt å miste en hovedtrener to dager før Kitzbühel og noen uker før VM. Utover det vil jeg ikke kommentere noe mer akkurat nå, sier han til NRK.

VG har søkt alpinsjef Claus Ryste for en kommentar til uttalelsene, men ikke fått svar.

Det var TV 2 som søndag meldte om at teknikktrener Stefan Kornberger hadde sluttet etter en uenighet med Kristoffersen.

– Det var en utfordring med noen utøvere. Han (Kornberger, journ. anm) står for noen ting. Han står for fellesskapet, hardt arbeid og var en kar som var med i åtte år. Det er ikke på grunn av for hardt eller for mye arbeid at han sluttet, sa landslagssjef Christian Mitter til TV 2. Han bekreftet at utøveren det gjaldt, var Henrik Kristoffersen.

Den norske gullvinneren i storslalåm sa til VG i helgen at det er mange i verdenstoppen som kjører et eget opplegg. Han pekte blant annet på Mikaela Shiffrin, Petra Vlhová og Wendy Holdener, og at det også gjelder de østerrikske toppene - med Macel Hirscher i spissen.

– Det blir splittet uansett. Vi må jo trene storslalåm, vi kan ikke bare trene slalåm, sa Kristoffersen – og siktet til utøverne som kjører flere typer disipliner.

Det har ikke kommet noen offisielle uttalelser fra Norges Skiforbund etter at konflikten ble kjent søndag.