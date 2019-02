TRONSKIFTE: Henrik Kristoffersen jubler etter å ha tatt over tittelen VM-vinner i slalåm fra Marcel Hirscher (til høyre). Nå drømmer Kristoffersen også om å gjenta Hirschers dobbelttriumf fra VM i St. Moritz for to år siden. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dobbeltvinner Aamodt tror Henrik Kristoffersen kan kapre «the double»

ÅRE (VG) Henrik Kristoffersen kan søndag skrive seg inn i den norske skihistorien med gullskrift. 24-åringen kan bli den tredje nordmannen som vinner både slalåm og storslalåm i et og samme VM.

Kjetil André Aamodt klarte det i 1993 – og tror spjælingen fra Rælingen kan bli gigantisk med «the double» søndag.

Bare to norske alpinister har klart teknikkbragden siden storslalåm kom på VM-programmet for 69 år siden: Stein Eriksen (1927–2015) vant begge øvelser under det aller første VM i Åre, i 1954, mens Kjetil André Aamodt (47) altså gjorde det samme i sitt store VM i Japan for 26 år siden.

– Slalåmgullet er fullt mulig å ta for Henrik, sier Aamodt til VG – som kaller storslalåmgullet «en helt rå prestasjon – imponerende under vanskelige forhold». Selv vil ikke Henrik Kristoffersen fokusere på sin historiske mulighet i VM-avslutningen.

– Det går ikke an å tenke sånn. En må tenke på det en skal gjøre i stedet og ikke på resultatet. Kjedelig, men det er det som funker, sier han til VG på kakefesten etter VM-gullet.

Men dobbeltgull i selskap med slalåmporter henger uansett svært høyt.

– Det er en rå prestasjon å ta «the double i VM». Marcel Hirscher klarte det for to år siden og før det var det vel Alberto Tomba i 1996, sier Aamodt. Totalt er syv mann på legendelisten som også inneholder Ingemar Stenmark.

Aamodt mener at Kristoffersen har hevet seg noen få prosent til VM og dermed fått full uttelling.

«AAMODT-A-SAN»: Kjetil André Aamodt tok «the double» og jubler som en gal i sitt gladeste øyeblikk som aktiv. Aamodt ble uhyre populær med gull i både slalåm og storslalåm i Japan og ikke tilnavnet «Aamodt-a-san». Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg tror han har energien til å kunne vinne igjen. Etter å ha fulgt intervjuene hans etter storslalåm-gullet, så virker det på meg som han har det samme fokuset. Henrik har energien til å kunne gjenta gullet i slalåm, mener Aamodt som er på plass i Sverige som NRKs ekspert.

Aggressive Kristoffersen bobler over av positiv «sinnatagg-kraft» nå. I startboksen før gull-omgangen manet han seg selv med klar tale.

– Det er bedre å dø enn å drite seg ut, forklarer han med VM-gullet om halsen.

– Jeg kjørte ut i OL-slalåmen i fjor. Det verste som kunne skje. Så jeg må ta opp hansken og slåss litt.

Det ble lite feiring fredag kveld.

– Nå skal jeg opp sykkelen, så skal jeg spise og sove, for lørdag er det slalåmtrening, sier - en på grensen til innbitt - Kristoffersen rett etter bløtkaken er fortært. Han lovet ikke å sove med VM-gullet rundt halsen.

– Den kan jeg tenke på når jeg blir gammel og grå, sier Kristoffersen og holder Hirscher som favoritt søndag. Han kaller det «bare tull» at verdens beste alpinist er svekket av sykdom.

Det er meldt kaldere vær i Åre. Det kan gi mer isete løype søndag. Traseen er heller ikke den mest kompliserte – slik Henrik Kristoffersen helst liker det.

– Jeg skulle ønske at det var brattere, men samtidig har jeg gjort det bra når det er flatt også. Forholdene er fine. Den som er best uansett forhold, mener han selv.

– Men det tror jeg ikke betyr så mye i den formen han viser nå. Forholdene i storslalåm minnet meg om storslalåmrennet han vant i Meribel, sier Aamodt og mener også at Åre-forholdene kan sammenlignes med forholdene i Adelboden for litt over ett år siden.

I Sveits vant Kristoffersen et verdenscuprenn i slalåm med hele 1,83 sekunder. Men Aamodt tror det blir langt jevnere i Åre og trekker frem både sølvvinner Hirscher og Alexis Pinturault på bronseplass i storslalåmen. I tillegg mener han at sveitserne Daniel Yule og Ramon Zenhäusern blir tøffe i det som kan bli et hundredelsdrama.

Selv glemmer aldri Kjetil André Aamodt sitt eneste slalåmgull. Han slo legenden Marc Girardelli med bare fire hundredeler i Morioka-VM.

– Jeg ledet etter første omgang og har aldri opplevd en sånn glede som da jeg var i mål. Den seieren ga meg en boost i resten av karrieren, mimrer Aamodt – som i tillegg vant sølv i kombinasjonen i 1993. Stein Eriksen vant på sin side gull også i kombinasjonen da han var VM-konge i Åre for 65 år siden.

Søndag har Henrik Kristoffersen en gylden mulighet til å overta den posisjonen.

VM-KONGE I ÅRE: Stein Eriksen ble VM-konge i Åre i 1954. Han vant både slalåm og storslalåm. Her jubler han for det tredje gullet – i kombinasjonen – sammen med Christian Pravda (t.v.) og Stig Sollander. Foto: NTBs arkiv

Disse syv alpinlegendene har vunnet både slalåm og storslalåm i samme VM:

2017: Marcel Hirscher, Østerrike.

1996: Alberto Tomba, Italia.

1993: Kjetil André Aamodt, Norge.

1989: Rudolf Nierlich, Østerrike.

1978: Ingemar Stenmark, Sverige.

1974: Gustavo Thöni, Italia.

1954: Stein Eriksen, Norge.