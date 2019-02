TIL TOPPS I VM: Endelig kunne Henrik Kristoffersen klatre til topps på seierspallen med Marcel Hirscher ved sin side. Foto: LEONHARD FOEGER /Reuters

Kommentar

Vinnerskallen!

Det er ikke godt å si om det er hodet eller resten av kroppen som imponerer mest ved verdensmester Henrik Kristoffersen.

Publisert: 15.02.19 19:36







Det hadde virkelig ikke vært hans vinter. En kronisk stang ut-tilværelse, kombinert med at rettssaken mot hans eget forbund nærmer seg, kan umulig ha vært enkel å håndtere psykisk

Samtidig som det har kladdet, har han måttet se rivalen Marcel Hirscher være som han har for vane å være.

Altså best.

Svakere skaller hadde gått inn i VM-storslalåmen lettere preget av motgangen, og med tredjeplass etter førsteomgang var det vel ikke mange som trodde på den ultimate forløsningen.

Så fryktelig feil kan man altså ta.

les også Henrik Kristoffersen tok VM-gull etter drama: - Helt rått

Da det virkelig, virkelig gjaldt var det ingen som kunne hamle opp med råtassen fra Rælingen.

Noe mer tilfredsstillende enn å slå Hirscher på den store scenen, , uavhengig av at østerrikeren har vært syk i oppkjøringen, er det neppe mulig å oppdrive for teknikkspesialisten.

Timingen for å lykkes er jo helt rå, tatt i betraktning hvor lenge det er siden han vant i storslalåm.

Meningene er mange om Henrik Kristoffersen, som åpenbart er det motsatte av konfliktsky, og som har en noe annen fremferd enn fartsgutta på alpinlandslaget.

Men i en individuell idrett må det være litt rom for å være litt individuell, samtidig som du er del av et lag, og så får retten i mars avgjøre hvor grensen går hva gjelder sponsing og økonomi.

Denne fredagen er det bare sport det handler om.

les også Mener manglende istrening kan være årsaken til at Kristoffersen sliter

Og i løypa har Kristoffersen nå tatt enda et steg som utøver, etter en mental maktdemonstrasjon.

I OL i fjor ble det sølv i øvelsen, mens han ødela for seg selv da alt lå vidåpent i slalåm.

Ett år senere står han øverst på storslalåm-pallen. Det er ytterst fortjent, og en triumf også for faren, som skal ha mye av æren for at Norge har en så sterk utøver i tekniske disipliner

Det er jo ofte slik at det er deiligere å lykkes etter at noe har vært vanskelig i livet – sammenlignet med den man bare kan cruise gjennom.

Gratulerer med gullet, Henrik Kristoffersen. For en vinnerskalle du har!