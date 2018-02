Kjetil Andre Aamodt: – Aksel er tidenes beste norske utøver

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Alpintlegenden Kjetil André Aamodt (46) hyller Aksel Lund Svindal (35) etter den historiske bragden.

– Jeg vil kalle Aksel tidenes beste norske idrettsutøver, sier Aamodt til VG.

Svindal sikret Norges første utforgull i Pyeongchang foran 12 hundredeler foran lagkamerat Kjetil Jansrud og 18 hundredeler foran sveitsiske Beat Feuz.

Fra før har Norge fire sølv og en bronse i øvelsen.

Fakta Resultater: 1. Aksel Lund Svindal 1:40,25

2. Kjetil Jansrud +0,12

3. Beat Feuz +0,18

4. Dominik Paris +0,54

5. Thomas Dressen +0,78

6. Peter Fill +0,83

7. Vincent Kreichmayr +0,94

8. Brice Roger +1,14

9. Matthias Mayer +1,21

10. Andreas Sander +1,37

....

15. Aleksander Aamodt Kilde +1,93

– Jeg synes han fortjener gullet nå etter alt det han har gjort. Utfor er formel 1. Nå har han det gjeveste gullet. Han har to VM-gull. Han har dominert alpintsporten på fartssiden i så mange år, jubler Aamodt som dekker OL som TV Norge-ekspert.

– Både Aksel og Kjetil leverer vanvittig løp, og endelig tar vi utforgullet. Det er så fortjent. Aksel Lund Svindal har vært verdens beste utforløper og er kanskje tidenes utforløper nå med to VM-gull og et OL-gull. Pluss alle seirene i verdenscupen. Det er veldig fortjent at det er han som står på toppen der, fortsetter Aamodt.

– Tøffe år

Selv har Aamodt fire OL-gull og fem VM-gull fra sin karriere.

– Han har noen tøffe år. Han er en litt eldre utøver som har et dårlig kne. Det sier litt om hvor god han er. Han gjorde sitt beste løp med å vinne VM-utforen med nesten et sekund i Schladming. Så mye bedre er han enn de andre. Det er nok til å vinne, sier Aamodt.

Lund Svindal har hatt tre alvorlige skader, men kommet tilbake hver gang.

– Han har kommet tilbake fra alle disse skadene også. Jeg synes det er mange gode idrettsfolk fra Norge. I mine øyne er han kanskje den største den nå.

– Veldig fortjent

Fra før har Svindal to utforgull i VM. Totalt står 35-åringen med fem VM-gull og to OL-gull nå. I OL 2010 ble det med sølv for Svindal bak Didier Défago.

– Det er veldig fortjent for Aksel. Med sine skader og også resultatene hans de siste ti årene hvor han har vært den beste utforkjøreren vi har hatt, sier lagkamerat Kjetil Jansrud til TV Norge.

Natt til fredag norsk tid venter det nye muligheter i Super-G.

– Det er så absolutt mulig å følge opp dette i super G. Jeg tipper motsatt: Jansrud én, Svindal to. Jeg tror Jansrud har ltt bedre svingform inne. Det så vi på toppen i dag også. Der er han helt overlegen.

