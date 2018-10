Knallstart for alpinistene: Fire norske topp ti

Kvinnelandslaget i alpint markerte sesongstart med en av de beste laginnsatsene noen gang. Best var Ragnhild Mowinckel på femteplass i storslalåmen.

Publisert: 27.10.18 13:49 Oppdatert: 27.10.18 14:30

Topp 10 i storslalåm i Sölden:

1. Tessa Worley 2.00,51

2. Federica Brignone +0,35

3. Mikaela Shiffrin +0,94

4. Viktoria Rebensburg +0,99

5. Stephanie Brunner +1,93

5. Ragnhild Mowinckel +1,93

7. Wendy Holdener +2,31

8. Kristin Lysdahl +2,47

9. Thea Louise Stjernesund +3,04

10. Kristine Gjelsten Haugen +3,11

– Det er så kult. Det er så høyt nivå på det vi gjør på trening. Dette er en helt fantastisk dag. Alle der hjemme har så mye å glede seg til. Nå er vi ikke en eller to lenger. Vi er et helt lag. Jeg er stolt av å være norsk, sier Ragnhild Mowinckel, til NRK.

Totalt sett hadde Norge den beste laginnsatsen i snøværet i Sölden, tross at ingen var helt i nærheten av pallen.

– Fire topp ti... Det kan jeg ikke huske har skjedd i farten. Det kan godt være ny rekord. Det er utrolig artig å følge med, sier Trine Bakke, som vant to verdenscuprenn i 1999 og 2000, til VG.

– Det er vanvittig gøy. Vi har vel aldri hatt så stor bredde på kvinnesiden før, sier Kjetil André Aamodt, tidligere alpinkonge, til VG.

Fransk seier

Ragnhild Mowinckel kom i mål helt likt med Stephanie Brunner og ble nummer fem – 1,93 bak Tessa Worley som vant sitt første renn noen gang.

– Det er jeg strålende fornøyd med, sier Mowinckel.

Federica Brignone, lederen etter første omgang, ble nummer to. Mikaela Shiffrin tok tredjeplassen.

Så glad ble Mowinckel etter OL-sølv sist sesong:

Kristin Lysdahl var åttende raskest i første omgang – tross sent startnummer. Hun forsvarte plassen og endte som nummer åtte.

Nest beste tid i andre omgang

I sin verdenscup-debut var Thea Louise Stjernesund nummer 24 halvveis. I andre omgang utnyttet hun det tidlige startnummeret og hadde nest beste tid. Stjernesund kjørte seg voldsomt opp til niendeplass.

– Veldig gøy. Jeg var veldig nervøs og kvalm i første omgang. Jeg var så sint i pausen fordi jeg kjørte så dårlig, så tenkte jeg at det bare var å risikere alt for å få det til å gå i andre omgang, sier Stjernesund til NRK.

– Veldig mye kompetanse

Syv hundredeler bak lagvenninnen, på tiendeplass, endte Kristine Gjelsten Haugen.

– Det er veldig mye kompetanse i Alpin-Norge. Vi har prestert bra i mange år og det er mange som vet hva som skal til og hvor mye som skal til. Det er en kombinasjon av trenere, holdninger, verdier, utøvere og familier som har stått bak over lang tid. Det er en sammensatt greie, sier Aamodt.

– Det er kjempeartig å se hvordan Stjernesund klinker til i debuten. Det har kommet flere og flere, og de har jobbet bra på damesiden lenge. Så har Nina Haver-Løseth vist at det går an og Mowinckel har fulgt opp. Den psykologiske troen på at "vi kan klare det" er viktig, sier Trine Bakke, sølvvinner i VM-slalåm i 1999.

PS! Maren Skjøld kjørte ut, mens tiden til Mina Fürst Holtmann ikke holdt til topp 30 og finaleomgang.

PS2! Nina Haver-Løseth sto over konkurransen grunnet vondt kne.

