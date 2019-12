GOD KJØRING: Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra 3. til 2. plass i 2. omgang. Foto: Robert F. Bukaty / AP

To nordmenn på pallen i storslalåm – Tommy Ford suveren

Henrik Kristoffersen (25) tok ledelsen i mål og stod imot angrepet fra Lars Kristian Nestvold-Haugen (32), men Tommy Ford leverte en suveren 2. omgang og stjal seieren foran nordmannen.

Oppdatert nå nettopp

Henrik Kristoffersen så ut til å kunne ta sin andre verdenscupseier for sesongen da han gikk i mål til suveren ledelse i Beaver Creek, men til det ble hjemmehåpet for sterk.

Amerikanske Tommy Ford fulgte opp den glitrende 1. omgangen og økte avstanden fra 23 til 80 hundredeler i omgang nummer to.

Kristoffersen var likevel godt fornøyd med sesongens andre pallplass.

– Det har vært så mange ganger at fartsgutta er to stykker på pallen, men nå er det deilig at teknikkgutta er der, sier han til NRK.

– Det er ikke favorittbakken – og jeg taper veldig mye før «Golden Eagle». Jeg er bra happy med dagen.

NORSK JUBEL: «Teknikkgutta» Lars Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen jubler i målområdet. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA

Lars Kristian Nestvold-Haugen lå best an av de norske, 20 hundredeler bak Ford, etter den første omgangen. Han kjørte jevnt med Kristoffersen frem til nest siste passering, men tapte siste stykke ned mot mål etter å ha blitt dratt et stykke ut i en sving.

– Det er beste sesongåpningen noen gang og jeg føler meg bra om dagen. Det er deilig å være 32 år og være på sitt beste, sier Nestvold-Haugen til NRK.

les også Henrik Kristoffersen vant slalåmåpningen: – Der satt den!

Lucas Braathen (19) fortsetter å imponere. Plasseringsmessig er han ikke i nærheten av 6. plassen fra Sölden, men unggutten viser at han henger med og kan kjøre stabile omganger i konkurranse med verdenseliten. Han slo seg likevel ikke på brystet etter 15. plassen i Beaver Creek.

– Selv om dette er bra, er det ikke bra nok, konstaterte han overfor NRK.

Publisert: 08.12.19 kl. 21:36 Oppdatert: 08.12.19 kl. 21:50

Mer om