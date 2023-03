Thea Louise Stjernesund fikk med seg karrierens andre kongepokal under NM i alpint i Trysil lørdag. Søndag gikk hun til topps i slalåmrennet. Foto: Claes-Tommy Herland/Norges Skiforbund / NTB

Thea Louise Stjernesund med NM-dobbel – vant storslalåmrennet i Trysil

Thea Louise Stjernesund forsvarte ledelsen fra 1. omgang og tok sitt andre NM-gull denne helgen da hun vant storslalåmrennet i Trysil.

Stjernesund vant soleklart foran Andrine Mårstøl og Bianca Bakke Westhoff – akkurat som hun gjorde lørdag.

Etter 1. omgang ledet Hakadal-løper Stjernesund med 75 hundredels sekund foran Maria Therese Tviberg, Mina Fürst Holtmann og Marte Monsen. Mellom de tre skilte det kun tolv hundredeler, men ingen av dem klarte å hevde seg, og pallen fikk de samme tre navnene som lørdagen.

Lørdag vant Stjernesund slalåmrennet foran Mårstøl og Westhoff.

– Jeg føler at formen er stigende. Sånn er det synd at sesongen er over, sier Stjernesund til NRK.

Arrangøren i Trysil har hatt kjempetrøbbel med været hele uka. Lørdag var første dag det ble avholdt renn. Søndag var det strålende sol på mesterskapets siste dag.

Senere er det storslalåmrenn for menn på programmet.

