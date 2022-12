PÅ TOPPEN: Aleksander Aamodt Kilde har hatt nok å juble for så langt denne sesongen. Her etter lørdagens utforseier i Val Gardena.

Kilde om kapteinsrollen etter Jansrud og Svindal: − Selvfølgelig et tomrom

Aleksander Aamodt Kilde (30) stråler i sin første sesong som den fremste lederfigueren på alpinlandslaget, men erkjenner at det er hull å fylle etter Kjetil Jansrud (37) og Aksel Lund Svindal (39).

Da Aleksander Aamodt Kilde slo gjennom i verdenstoppen med sine to første verdenscupseire tidlig i 2016, var det med Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud som frontfigurene på landslaget.

Siden har begge de to sistnevnte gitt seg. Først la Svindal opp etter VM i svenske Åre i februar 2019, før Jansrud ga seg på hjemmebane i Kvitfjell i mars.

Dermed er det 30 år gamle Kilde som har gått inn i den nye sesongen med rollen som en slags kaptein for de norske alpinistene.

– Det er selvfølgelig et tomrom å fylle etter de to guttene, sier Kilde til VG.

DEN NYE LEDEREN: Aleksander Aamodt Kilde (i midten) sammen med Kjetil Jansrud (t.v.) og Aksel Lund Svindal (t.h.) dagen før Kitzbühel-utforen i januar 2019.

– Ikke bare prestasjonsmessig, men også som personer er de fantastiske bidragsytere og noen jeg har lært mye av. For min del har jeg en jobb foran meg, men jeg føler jeg har et lag nå som er veldig villig til å lære og være med på prosessen med å bygge den kulturen de sto for. Jeg har nok ikke den verste rollen, og føler meg ganske heldig som vår være i den posisjonen. Så langt er det bare veldig, veldig positivt, forteller Kilde videre.

Den kunnskapen Jansrud og Svindal har videreført til Kilde kan på mange måter minne om hvordan det var da Svindal selv slo gjennom for omtrent 20 år siden. Da med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt som lederfigurene.

– Det å vite at det vi har gjort før funker, og at den planen vi har lagt tidligere har vært en veldig bra vinnerplan er fint å vite i et lag som er fremadstormende. Nå har jo jeg vært med noen år, fylt 30 og fått litt erfaring på beina. Sånn sett er er det god timing å ta over, og jeg kan jo prøve å dra den kunnskapen videre sammen med støttepersonene jeg har rundt meg, sier Kilde og legger til:

– De yngre guttene som kommer opp viser at de er villige til å være med på kjøret. Jeg tror vi kan kose oss med det i noen år til.

2003: Lasse Kjus (fra venstre), Aksel Lund Svindal og Kjetil André Aamodt i Kitzbühel for snart 20 år siden.

Så langt har det i hvert fall hvert nok å kose seg over av norske resultater i verdenscupsesongen 2022/23.

22-åringen Lucas Braathen har kjørt inn til seier i det eneste slalåmrennet så langt, i tillegg til at han vant søndagens storslalåm i Alta Badia med Norges 200. verdenscupseier i alpint.

Sammen med en annen 22-åring – Atle Lie McGrath – dundret de inn til knallsterke topp ti-plasseringer i super-G-debuten i Beaver Creek i starten av desember.

Kilde sto selv for sin femte seier for sesongen i utforen i Val Gardena lørdag:

30-åringen forteller at det er «en drøm» å lede typer som Braathen og McGrath.

– Det kunne ikke vært så mye bedre. Jeg er veldig heldig sånn sett, og det er ikke bare de to. Vi har andre utøvere på laget som er minst like viktig som bidrar til god tenning i gruppa, bra trøkk, og kommer med innspill som er vesentlig for oss, sier Kilde.

– De er unge også, så det er viktig å holde dem litt på bakken innimellom. De er fine for sporten og fine for laget. Jeg trives med å være en såkalt storebror for dem. Det er god stemning, og lav terskel begge veier. De tør å si fra hvis det er noe jeg gjør, og motsatt. Jeg tror den dynamikken er veldig bra, forteller Kilde.