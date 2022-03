EN SJELDEN HELG SAMMEN:

Kilde hyller kjæresten etter den brutale nedturen: − Vanvittig stolt

Superparet Aleksander Aamodt Kilde (29) og Mikaela Shiffrin (27) bor på to forskjellige kontinenter og reiser verden rundt. Men sjelden sammen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens nordmannen har sikret seg verdenscupkulen i både utfor og i super-G denne sesongen, vant kjæresten Mikaela Shiffrin verdenscupen sammenlagt for femte gang.

Det må kunne sees på som en solid revansj etter et skuffende OL, hvor amerikaneren skulle bli den første amerikanske kvinne som vant tre OL-medaljer (noe Bode Miller klarte i 2010). I stedet endte det med skuffelse og null medaljer. At hun kjørte ut i tre av seks renn gjorde heller ikke opplevelsen noe bedre for Shiffrin.

Da hun onsdag suste ned til seier i utforen i franske Courchevel, var det en rørt Kilde som ventet i målområdet.

Selv har hun vært åpen om at hun har slitt de siste månedene, og at nedturen etter å ha mislykkes i Beijing har vært tøff å svelge. Derfor betydde seieren i utforen ekstremt mye for dem begge, understreker Kilde.

– Da hun vant den utforen, ble jeg vanvittig stolt. Samtidig lar jeg meg inspirere. Hun har hatt det tøft i det siste, men viser at alt er mulig. Seieren var ekstremt viktig og veldig fortjent, sier Kilde til VG.

Verdenscupavslutningen er bare én av to helger at de to kjører på samme sted i løpet av en sesong.

Dermed blir det ikke mye tid til samvær for paret som fant hverandre i 2021. Også i OL levde de i separate bobler, selv om de bodde nære hverandre i utøverlandsbyen.

– Det er vanskelig å være såpass mye fra hverandre. Det er selvfølgelig kjipt, men som alpinister er vi vant til å være mye på tur. Vi kjenner til livet med FaceTime, for å si det sånn. Derfor har vi kanskje taklet det bedre enn mange andre ville gjort, sier Kilde.

Mens Kilde bor i østerrikske Innsbruck, holder Shiffrin til i Edwards i Colorado, USA.

Bæringen har vært åpen om at han har trengt mye støtte på vei tilbake fra korsbåndsskaden som hold ham ute av spill i et helt år. Shiffrin har naturlig nok spilt en stor rolle i veien tilbake for nordmannen.

FIKK LITT TID SAMMEN: De bodde forskjellige steder under OL, men fikk møte hverandre i bakken.

– Det er veldig fint å ha hverandre. Det er også noe med det at vi har en forståelse av hva vi går igjennom på hver vår kant. Samtidig er vi ikke bare idrettsutøvere, men også vanlige mennesker. Vi deler kjipe ting og gode ting. Det er en fin balanse, sier Kilde om støttespilleren.

Hun er tydelig stolt over hva Kilde har fått til denne sesongen, hvor han endte på syv verdenscupseire og sølv og bronse i OL. Det er en dobling av antall verdenscupseire totalt for nordmannen, og også tangeringen av rekorden for antall verdenscupseire for en nordmann i løpet av én sesong.

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud har oppnådd det samme.

– Det er vanvittig imponerende. Det som gjør det enda større er at dette er en comeback-sesong for ham. Holdningen hans har bare vært så god. Det har også hjulpet meg gjennom denne sesongen, sier Shiffrin til Viaplay.

Hun hyller måten han har blitt en mye mer allsidig alpinist de siste sesongene.

– For meg er han den perfekte kombinasjonen av den taktiske biten og alle fartselementene. Når han vinner kulen både i utfor og super-G, så viser det hvor sterk han er under alle mulige forhold, sier 27-åringen.