Forlik avvist nylig: Dette var Henrik Kristoffersens tre krav til Skiforbundet

OSLO TINGRETT (VG) Henrik Kristoffersen (24) tilbød seg nylig å droppe økonomiske krav, men stilte tre konkrete forutsetninger til Norges skiforbund for å løse den pågående rettssaken utenfor Oslo tingrett. Forsøket på å få til et forlik ble avvist av skiforbundet.

Publisert: 19.03.19 09:28 Oppdatert: 19.03.19 09:47







Det kom frem i åpningsinnlegget til Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud i sal 250 i Oslo tingrett i dag. Der møtes Kristoffersen og Norges skiforbund etter at alpinisten har saksøkt sitt eget forbund.

Han ønsker å promotere Red Bull på hodeplaggene sine. Skiforbundet nekter ham dette, fordi de allerede har solgt reklameplassen til Telenor.

les også Alt du må vite: Dette strides partene om i Henrik Kristoffersen-saken

Det er satt av seks dager til rettssaken som startet i dag. Men det kunne altså vært over allerede før det startet.

For Henrik Kristoffersen la nylig tre krav på bordet for å løse det hele gjennom et forlik:

Skiforbundet måtte forplikte seg til å hoste opp et støtteapparat rundt Kristoffersen som skulle være på høyde med det Red Bull kan tilby. Bare på den måten mener Kristoffersen at han kan konkurrere på like vilkår som flere av konkurrentene sine. Kristoffersen ville droppe økonomiske krav overfor skiforbundet, også sine egne saksomkostninger. Men da skulle disse midlene gå til rekruttering og bredde på klubbnivå. Kristoffersen-siden mener at dagens modell, der skiforbundet må forhåndsgodkjenne alle personlige sponsoravtaler, bryter med EØS-reglene. Men man mener det kan gjøres lovlig på én måte og foreslo derfor følgende i forslaget til forlik: Årlige pengeoverføring fra skiforbundet sentralt til ulike klubbprosjekter i norsk skisport må som et minimum utgjøre det dobbelte av det skiforbundet bruker på sin egen administrasjon.

– Skiforbundet vil ikke tillate at Kristoffersen selv inngår avtale med Red Bull om hjelm/hodeplagg, selv om en slik avtale er nødvendig for ham – en av verdens beste alpinister – for å konkurrere på like vilkår med sine konkurrenter. I tillegg ville en avtale også ha kommet skiforbundet til gode. På mange måter ville en Red Bull-avtale ha reddet alpinkomiteens økonomi, sa Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud i retten i dag.

GULL: Henrik Kristoffersen jublet for gull under VM i Åre i februar. I dag er stemningen mer alvorlig, når 24-åringen møter Norges skiforbund i Oslo tingrett. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Ifølge årsberetningen brukte skiforbundet drøyt 40 millioner samlet på postene «lønns- og personalkostnader» samt «administrasjonskostnader» i 2017. Samtidig står posten «bredde, utvikling og utdanning» oppført med 21,1 millioner kroner.

– NSF vil ikke øke overføringene til breddeidrett. De vil fortsatt ha fokus på å kanalisere midler til egen administrasjon og forbruk i eget styre, sa advokat Stemsrud i sal 250 i Oslo tingrett.

les også Egokamp i retten

MÅ VITNE: Skipresident Erik Røste er innkalt som vitne av skiforbundets egen advokat. Foto: Tore Kristiansen

Kristoffersen har av enkelte blitt stemplet som grisk når han utfordrer markedsregimet til skiforbundet og vil ha Red Bull på hjelmen. VG vet at 24-åringen ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen, og at han mener norsk alpinsport ville fått betydelig mer penger dersom han hadde fått Red Bull-ja.

Dette kommer også til å bli tema senere i den pågående rettssaken i Oslo tingrett.

VG har flere ganger tidligere omtalt hvordan alpindelen av Norges skiforbund år etter år har gått med millionunderskudd. VG er kjent med at dette vekker irritasjon i andre grener innen skiforbundet.

PS! Henrik Kristoffersen skal etter planen forklare seg i Oslo tingrett onsdag klokken 14.30. Les mer her dersom du vil se vitneliste og annen informasjon om saken.