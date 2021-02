Kajsa Vickhoff Lie 18 hundredeler fra pallen: − Litt «bittersweet»

CORTINA/OSLO (VG) Kajsa Vickhoff Lie (22) var en medaljekandidat i super-G-VM torsdag, men klarte ikke å innfri forhåpningene.

Kajsa Vickhoff Lie hadde start nummer 13. Hun åpnet sterkt og var nest best på første mellomtid. Hun tapte tid i midtpartiet, kom sterkt igjen på slutten og kjørte inn til 5. plass, bare 18 hundredeler fra pallen.

– Hadde det vært et verdenscuprenn, hadde jeg vært megafornøyd. Men selvfølgelig er det VM og da er det topp tre som gjelder. Akkurat nå er det litt «bittersweet», men jeg tar med meg det positive til de to neste konkurransene, sier Kajsa Vickhoff Lie til VG.

– Det er litt kjipt. Det er likevel kult å være der oppe blant de store navnene, sier hun til NRK.

Lara Gut-Behrami fra Sveits er storfavoritt etter å ha vunnet fire av de fem siste rennene i denne disiplinen. Hun ligger an til å ta VM-gullet, 34 hundredeler foran Corinne Suter.

NÆR MEDALJE: Kajsa Vickhoff Lie etter målpassering i Cortina torsdag. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

– Hun har en så utrolig bra grunnteknikk. Nå klarer hun å kjøre rent igjen og er tilbake til der hun var for noen år siden, sier Vickhoff Lie om Gut-Behrami.

– Hun takler presset! Det er imponerende. Hun har kjempet lenge for dette gullet etter å ha slått igjennom allerede i 2009, sier Kjetil André Aamodt i NRK-studio.

Gullvinneren fra siste VM, Mikaela Shiffrin, kjørte glitrende i store deler av løypa, men bommet fullstendig på linjen i det flate partiet og mistet masse tid og en topplassering på det.

Tirsdag ble rennet utsatt, men torsdag var det endelig klart for VM-start - tross en god del vind i Cortina.

– De har jobbet utrolig bra med forholdene, sa Kajsa Vickhoff Lie til NRK på forhånd.

Bærum-kvinnen sikret seg den første pallplassen i karrieren da hun ble nummer to i super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen for snaut to uker siden. Kajsa Vickhoff Lie ble nummer fire i utfor i Val d’Isere før jul. Hun hadde startnummer 30 og ledet klart gjennom store deler av den tradisjonsrike verdenscupløypen - men så misset hun i en sving.

– Jeg må bare bruke dagene fram til utforrennet bra, sier hun til NRK etter torsdagens super-G.

– Du kjører et veldig solid løp, Kajsa. Det ser ut som om du har en liten reserve også, men svingene i midtpartiet var ikke lett å kjøre, sier Lasse Kjus til Vickhoff Lie fra NRK-studio i Oslo.

Verdensmestere super-G 2001: Régine Cavagnoud (Frankrike). 2003: Michaela Dorfmeister (Østerrike). 2005: Anja Pärson (Sverige). 2007: Anja Pärson (Sverige). 2009: Lindsey Vonn (USA). 2011: Elisabeth Görgl (Østerrike). 2013: Tina Maze (Slovenia). 2015: Anna Fenninger (Østerrike). 2017: Nicole Schmidhofer (Østerrike). 2019: Mikaela Shiffrin (USA). Vis mer

Ragnhild Mowinckel er tilbake etter sitt skademareritt. 638 dager etter sitt forrige renn, returnerte 28-åringen til verdenscupsirkuset i desember. Mowinckel kjørte sterkt i den nedre delen av løypa og var 1.23 sekunder bak Gut-Behrami i mål, men det holder ikke til topp 10-plassering.

– Det er bra å vite at man får med seg farten, så er det bare å unngå de feilene som gjør at man taper mye nedover. Men gjort er gjort, så er det bare å se fremover, sier Ragnhild Mowinckel til VG. Hun følte en større trygghet i bakken enn på lenge.

– Det var litt for rett på og for direkte hele veien. Det betaler seg nedover. Hadde jeg kjørt igjen, ville jeg passet på å holde høyden og rommet.

– Jeg tør å gi gass. Jeg føler meg tryggere. Derfor har jeg tatt et steg i dag, sier Mowinckel til NRK.

De italienske hjemmehåpene skuffet stort. Både Federica Brignone og Marta Bassino var sjanseløse til å kjempe om medaljer.

Mikaela Shiffrin ble verdensmester i super-G i 2019. To år tidligere vant Nicole Schmidhofer og i 2015 Anna Fenninger. Norge har aldri vunnet denne øvelsen for kvinner i VM. Svenske Anja Pärsson har derimot vunnet to ganger.