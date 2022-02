MEDALJE: Sebastian Foss-Solevåg kjempet seg ned til en bronse i OL-slalåmen.

Foss-Solevåg slo tilbake med OL-bronse: − Sinnssykt deilig

YANQING/OSLO (VG) For én måned siden brakk Sebastian Foss-Solevåg tommelen og måtte operere. I dag sikret 30-åringen én ny norsk medalje med bronse i OL-slalåmen.

Etter å ha vartet opp med en strålende førsteomgang hvor han lå som nummer tre, forsvarte Foss-Solevåg plassen på tunge forhold i finaleomgangen.

– Sinnssykt deilig. Det er som å løfte 10–12 tonn fra skuldrene. Det er spesielt for hele laget. Vi har ikke hatt stang inn på de tekniske disiplinene, så det er deilig å kunne reise hjem med hode hevet, hele laget, sier Foss-Solevåg til VG.

Onsdagens bronse er den regjerende verdensmesterens første OL-medalje.

Det etter en sesong som har vært alt annet enn optimal for 30-åringen. For etter et fall i sveitsiske Adelboden i januar, brakk Foss-Solevåg tommelen og måtte operere. Det gjorde noe med nordmannens innstilling før OL:

– Jeg hadde den innstillingen at jeg bare måtte gjøre det beste ut av det, slik at jeg kunne dra hjem med en følelse av at jeg ga alt. Det føler jeg at jeg kan gjøre nå, sier Foss-Solevåg.

PALLEN: Johannes Strolz på venstre flanke tok sølvet bak midtpunktet Clement Nöel og foran Sebastian Foss-Solevåg ute til høyre.

Landsmannen Henrik Kristoffersen lå på plassen foran Foss-Solevåg etter den første omgangen, men klarte ikke å tukte lagkameraten og ble til slutt skjøvet ut av pallen av sølvmedaljør Johannes Strolz. Clement Nöel kjørte seg opp fra en sjetteplass og tok gullet.

– Jeg har sikkert hatt det bedre, det er sånn livet er. Noe må bli nummer fire og i dag er det meg. Jeg kjørte for dårlig ned det siste henget, sier Kristoffersen til VG.

Atle Lie McGrath lå på en 14. plass før finaleomgangen, men endte opp med å hekte og tapte med det mye tid. Lucas Braathen hektet og kjørte ut i den første omgangen.

Etter medaljen tok Foss-Solevåg seg tid til å takke nettopp Lie McGrath og Braathen:

– Først og fremst må jeg takke Atle og Lucas som stod på start her i dag. De har pushet meg ekstremt i mange år nå. Det her er en skikkelig lagseier, sier Foss- Solevåg til Discovery og fortsetter:

– Det er så godt å ha noen som er yngre, som kan sette meg på plass, både på ski og verbalt.

Lagkamerat McGrath hadde følgende å si om bronsemedaljen:

– Det var dritfett, nå er hele dagen reddet, jeg driter i at jeg kjørte ut, sier McGrath til Discovery.