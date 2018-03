Erik Røste og Stein Opsal Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Idrettsjurist: Ski-toppene inhabile i alpin-VM-avgjørelse

Publisert: 26.03.18 18:26 Oppdatert: 26.03.18 19:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ALPINT 2018-03-26T16:26:58Z

Skiforbundets to toppsjefer, skipresident Erik Røste og generalsekretær Stein Opsal, er inhabile til å vurdere om det er Hafjell/Kvitfjell eller Narvik som skal være Norges kandidat til alpin-VM.

Det sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK .

Poenget er at Røste og Opsal har roller som styreledere i ulike selskaper i Hafjell og Kvitfjell .

Kjenner sier til VG:

– Selv om de sier at de bare skal legge saklige argumenter til grunn for hva de kommer fram til og ikke være forutinntatt, så skaper det ikke veldig tillit i opinionen når det er det er en sånn nærhet.

– Du bruker ordet «klokkeklart» i NRK-intervjuet?

– Ja, for meg er det klokkeklart at er inhabile, sier Gunnar-Martin Kjenner, som har vært idrettsjurist i flere tiår.

– Saksbehandlingen skal være betryggende, ikke bare for partene, men også gi tillit i omverdenen, sier Kjenner til VG.

NRK har funnet ut at Norges Skiforbunds øverste valgte leder og øverste administrative leder har følgende roller:

o Generalsekretær Stein Opsal er kontaktperson i Hafjell Idrett AS, styreleder i Kvitfjell Idrett AS, styreleder i Hafjell Idrett AS og styremedlem i Hafjell – Kvitfjell Alpin AS.

o Skipresident Erik Røste er styreleder i Hafjell Nasjonalanlegg AS.

Etter at NRK begynte å jobbe med saken, la Norges Skiforbund ut en redegjørelse på sine hjemmesider.

Kort fortalt står det der at medlemmene i styret i Norges Skiforbund ikke er aktuelle for de nevnte styrevervene ved neste korsvei.

Gunnar-Martin Kjenner mener at det ikke forandrer så mye:

– Hvis du nettopp har gått ut av styret, så blir du ikke habil dagen etter til å behandle en sak som omhandler dette selskapet. Det må gå en viss tid før vi kan snakke om det, sier Kjenner – og viser til § 2–8 (2) i Norges Idrettsforbunds lover.

– Jeg regner med at avgjørelsen blir gjort på et rettferdig grunnlag, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til VG.

– Du er ikke bekymret?

– Nei, vi har hele tiden vært klar over de styreverv og eierforhold som de enkelte har hatt. Vi har tillit til at skiforbundet har alle formaliteter er i orden og at det legges til rette for at det blir tatt en rettferdig beslutning.

VG har hatt kontakt generalsekretær Stein Opsal i Norges Skiforbund. Han gir det samme svaret til VG som han har gjort til NRK:

– Over påske skal Norges Skiforbund ha en gjennomgang knyttet til dette temaet, også når det gjelder administrasjonen. Vi ønsker naturligvis å være svært ryddige i prosessen. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt dette nå, men det er naturlig å se på alle problemstillinger og derfor skal vi ha den nevnte gjennomgangen. Det er viktig å understreke at arbeidet med søknadene ikke har startet, og at man også vil benytte ekstern, uavhengig ekspertise i prosessen.

På sine hjemmesider forklarer Norges Skiforbund hvorfor disse selskapene er opprettet:

– Det er dannet selskaper med kommunene for å være berettiget spillemidler til nasjonalanleggene. Det er en forutsetning fra Kulturdepartementets side for å kunne få status som nasjonalanlegg i kommersielt drevne anlegg.

Norge har aldri hatt det alpine verdensmesterskapet. Hvilket år det kan søkes om VM i alpint til Norge, er avhengig av når Trondheim blir tildelt VM i nordiske grener. Trondheims søknad om å arrangere VM i 2023 avgjøres på FIS-kongressen 17. mai i år.

Denne artikkelen handler om Alpint

Erik Røste

Hafjell

Kvitfjell