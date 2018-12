UTEN SEIER: Henrik Kristoffersen venter ennå på sin første seier denne sesongen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kristoffersen-far etter svakere resultater: – Ingen krisestemning

Henrik Kristoffersen står uten seier denne sesongen, men ifølge far Lars er det ingen grunn til bekymring kun snaue to måneder før VM.

Kristoffersens fem siste resultater er diskvalifisert etter å ha kjørt ut, en 3. plass, to 8. plasser og en 14. plass i Alta Badia etter en svak andre omgang. Det siste var hans svakeste resultat på nesten to år.

– 2. omgangen i Alta Badia var dårlig, og han kjørte ut, men det er ingen krisestemning av den grunn. Det er ikke bare å følge opp fjorårssesongen med 15 pallplasser og OL-medalje. Det er små marginer som skiller, forteller far Lars Kristoffersen til VG.

I Madonna di Campiglio i siste konkurranse før jul, kjørte han ut i 2. omgang.

– Jeg tror han hadde en alvorlig plan om å ta Hirscher, men så hektet han. Det er første gang han gjør det i verdenscupen noensinne, forklarer faren.

Kristoffersen står med 2. plass som bestenotering denne sesongen, totalt har han vært på pallen tre ganger.

Pappa Kristoffersen forteller videre at sønnen føler seg trygg i slalåm, men mer usikker i storslalåm.

– Men vi er ikke bekymret, han vet hva som gjelder for å få det til, og skal jobbe med det, sier far Kristoffersen.

Han sier det blir en rolig julefeiring på Rælingen for den unge alpinisten, før det er parallellslalåm i Oslo 1. nyttårsdag, og viktige verdenscuprenn i blant annet St. Anton og Schladming, etterfulgt av VM i Åre i februar.

– Sunt

Tidligere alpinist, Tom Stiansen, er enig i at det er liten grunn til bekymring.

– Henrik har vist at han er med i slalåm, men har mistet litt terreng til Hirscher i storslalåm, mener Stiansen.

Kristoffersens fremste rival, Marcel Hirscher, kjørte også ut i Italia før han tråkket opp, og endte på 26. plass. Men han har stort sett vært overlegen med seier i fem av syv renn han har stilt i denne sesongen.

– Han tar det et hakk videre. Samtidig er det flere utøvere som har tatt steg, og det er sånn at det er lettere å komme opp å være god en sesong eller to, enn å være der i 10–15 år, sier Stiansen.

– For Henriks del tror jeg det er sunt, og heller ikke unaturlig med litt motgang. For han er ikke inne i den flytsonen han har hatt tidligere sesonger, men det må han tåle, og dette er ikke på noe måte starten på slutten, sier Stiansen.