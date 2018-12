FORELØPIG TREDJEPLASS: Aleksander Aamodt Kilde, her fra fredagens utforkonkurranse. Foto: Marco Trovati / TT NYHETSBYRÅN

Aamodt Kilde mot pallplass – Saugestad falt stygt

(Rennet pågår fortsatt) Aleksander Aamodt Kilde (26) kjørte inn til en foreløpig tredjeplass i super-G-løypa i Bormio. Verre gikk det for Stian Saugestad (26), som falt stygt, deiset inn i sikkerhetsnettingen og måtte fraktes bort i helikopter.

Publisert: 29.12.18 12:37 Oppdatert: 29.12.18 13:27

Fra startnummer 25 satte trønderen utfor, men var ikke kommet langt ned i løypa før han mistet kontrollen på de svært vanskelige og isete forholdene i Italia. Han snurret rundt i stor hastighet, slo bakhodet i bakken før han deiset inn i den oransje sikkerhetsnettingen.

Foreløpig resultatliste: 1. D. Paris (ITA) 1.29,95

2. M. Mayer (ØST) +0,01

3. Aleksander Aamodt Kilde, +0,46

4. V. Kriechmayr (ØST), +0,50

5. M. Franz (ØST), +0,80

...

7. Adrian Smiseth Sejersted, +0,94

15. Aksel Lund Svindal, +1.79 Kjørte ut: Kjetil Jansrud og Stian Saugestad

Hjelpepersonell kom raskt til unnsetning og fikk satt på en nakkekrage. Etter drøye ti minutter var derimot nakkekragen tatt av 26-åringen, som var oppe på egne ben, men han fikk raskt beskjed om å legge seg på båre før han ble fraktet bort med helikopter.

Likevel så det ut fra TV-bildene at nordmannen slapp med skrekken.

En som taklet de vanskelige forholdene var Aleksander Aamodt Kilde . For da Kjetil Jansrud kjørte ut for andre dag på rad, og Aksel Lund Svindal aldri fikk opp farten på skiene, kjørte Bærums-gutten i mål 46 hundredeler bak hjemmehåpet Dominik Paris.

Det holdt til en foreløpig tredjeplass i mål, før rennet ble stoppet etter Saugestads fall.

Paris vant også utforrennet fredag og ligger an til å ta en dobbeltseier på hjemmebane denne helgen.

Matthias Mayer fra Østerrike var den eneste som klarte å holde skikkelig følge med Paris, men måtte se seg slått med en fattig hundredel da italieneren kom i mål.

Adrian Smiseth Sejersted ligger an til sitt nest beste verdenscupresultat på en foreløpig syvendeplass. Fra før har han en fjerdeplass i super-G fra Kvitfjell fra mars.

Kan opprettholde pall-statistikk

Lørdagens super-G-renn skulle bli det norske lagets mulighet til å slå tilbake etter et nokså mislykket utforrenn på isete forhold fredag . Også Aamodt Kilde ble beste nordmann, riktig nok på en niendeplass hele 1,46 bak Paris i mål.

Fra før har de norske har levert knallresultater så langt i super-G-sesongen. Jansrud vant åpningsrennet i Lake Louise , før Lund Svindal og Aamodt Kilde delte tredjeplassen med nevnte Paris i Beaver Creek . Så vant Lund Svindal i Val Gardena , med Jansrud på tredjeplass.

Man må faktisk helt tilbake til 15. desember i fjor, OL-inkludert, for å finne siste gang en nordmann ikke var på pallen i verdenscupen. Da ble Aamodt Kilde beste nordmann på fjerdeplass.

Dagen etter ble det derimot dobbeltseier i utfor .

Haver-Løseth falt stygt

Verre gikk det for Nina Haver-Løseth (29) i slalåmløypa i Semmering tidligere lørdag. Den norske jenta hektet i en port og fikk en vridning i høyrekneet . Hun måtte ha hjelp for komme seg ut av løypa, som du kan se i videoen under.

Sportssjef Claus Ryste sier til VG at Haver-Løseth er sendt til sjekk, men at han ikke vet hvordan det går med 29-åringen foreløpig.

