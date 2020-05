KRISEFORNØYD: Timon Haugan (23) slo gjennom i verdenscupen i slalåm siste sesong. Neste uke er han på plass på Folgefonna sammen med resten av alpinlandslaget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Alpinkometens utstyrsgambling: – Jeg ble litt stresset

Norges slalåmkomet Timon Haugan (23) priser seg lykkelig for å at han tok en «råsjanse» og bytte skimerke.

– Ja, jeg vil si det, svarer han på spørsmål om det kan beskrives som «hell i uhell» og «flaks etter uflaks».

Timon Haugan kom nærmest fra intet da han kjørte seg opp fra 11. plass i første omgang til 2. plass i slalåm i verdenscupen i Chamonix 8. februar. På ski fra utstyrsfabrikanten Rossignol, som han har kjørt på «hele livet». Nå vedgår han at gjennombruddet la grunnlaget for at han i dag er lysere til sinns enn han ble under møtet med den norske alpinledelsen i Sveits i desember.

– Vi fikk beskjed om at det så mørkt ut for økonomien og budsjettet. Vi fikk ikke beskjed om at vi «måtte» bytte skimerke. Men det var røde tall og de sa vi burde tenke over å «høre» med andre skimerker. Da tenkte jeg ting jeg aldri har tenkt før, det satte griller i hodet på meg. Jeg ble litt stresset, forteller Timon Haugan.

Landslagssjefen for menn, Steve Skavik, understreker at han med tanke på den tøffe budsjettsituasjonen og under møtet ikke ga løperne råd om bytte av skimerke. Han sier at han i sin posisjon og rolle ikke kan det av hensyn til forholdet til alle utstyrsprodusentene. Han må som landslagssjef opptre nøytralt.

– Men løperne kan ha trukket den konklusjonen selv ut fra informasjonen som ble gitt. Det kan ha vært et poeng de tenkte på, at de kanskje måtte se på en slik løsning, sier Steve Skavik.

8. februar lekte alpinlivet for sensasjonen Timon Haugan:

Han delte servicemann fra Rossignol med Leif-Kristian Nestvold-Haugen (32). Med B-status på landslaget betalte Timon Haugan en egenandel til forbundet på 50.000 kroner for tjenesten, som på langt nær kompenserte for alpinkomiteens faktiske utgift. Med A-status betalte og betaler Leif Kristian Nestvold-Haugen ingenting.

Timon Haugan sier at han kunne fortsatt med å kjøre på ski fra Rossignol «sammen med Leif», men sammen med B-statuslagkamerat Fabian Wilkens Solheim byttet han til Head – som ga ham et tilbud etter Chamonix-pallplassen. Jonathan Nordbotten og Atle Lie McGrath – også med B-status – var på det merket fra før.

Timon Haugan takket ja, vel å merke uten å i det hele tatt å ha testet skiene fra Head.

– Det vi tok var en råsjanse. Uten annenplassen fra Chamonix ville det ikke blitt så bra som nå. Servicen hos Head, der jeg er ranket som nummer to i slalåm, kan ikke sammenlignes med den jeg ville fått ved å fortsette hos Rossignol, der jeg er ranket som nummer åtte og har syv foran meg, forklarer Timon Haugan.

Alpinlandslagene for 2020/21 A-status kvinner: Ragnhild Mowinckel

Kristin Anna Lysdahl

Mina Fürst Holtmann B-status, kvinner: Kajsa Vickhoff Lie

Thea Stjernesund

Maria Tviberg

Kristina Riis-Johannessen

Kaja Norbye C-status, kvinner: Marte Monsen

Andrine Mårstøel

Tuva Norbye A-status, menn: Leif Kristian Nestvold-Haugen

Kjetil Jansrud

Henrik Kristoffersen

Aleksander Aamodt Kilde

Rasmus Windingstad

Adrian Smiseth Sejersted

Lucas Braathen

Sebastian Johann Foss Solevåg B-status, menn: Jonathan Nordbotten

Timon Haugan

Fabian Wilkens Solheim

Atle Lie McGrath Vis mer

Med utstyrsbyttet slipper han også å betale egenandelen på 50.000 kroner. A- eller B-status utgjør ingen praktisk forskjell for Timon Haugan.

Etter ferske fem dager innkjøring på ski i Kvitfjell og ni dager i Hemsedal, mener han at hans nye storslalåmski er bedre enn de gamle – og at slalåmskiene er minst like bra sammenlignet med de forrige.

– Er alt ved den nye avtalen bedre, som resultatbonuser og lignende?

– Ja, bonusene er også bedre. Alt er på en måte bedre, svarer Timon Haugan.

Det kan komme godt med. Neste uke drar han til Folgefonna for en ni dager lang samling sammen med resten av alpinlandslaget, der de alle igjen må betale heiskort, kost og losji av egen lomme.

Publisert: 22.05.20 kl. 14:04

