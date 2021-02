SKADET: Kjetil Jansrud. Foto: Torstein Bøe

Jansrud ferdig i VM - stoppes av ryggsmerter

CORTINA/OSLO (VG) Kjetil Jansrud (35) lykkes ikke i superkombien. Nå stopper en skade ham fra å fullføre rennet.

Kjetil Jansrud er ferdigkjørt i alpin-VM i Cortina d’Ampezzo. Den norske stjernen fikk en vridning i ryggen i super-G-rennet i kombinasjonen mandag.

Det betyr at han ikke stiller i slalåmdelen senere mandag. Dette var 35-åringens siste VM-øvelse.

Jansrud skuffet i super-G-delen og var hele sekundet bak ledende James Crawford. Opp til storfavoritt Alexis Pinturault var det 92 hundredeler, mens slalåmspesialist Marco Schwartz også var hele seks tideler foran Jansrud.

– Det at du ligger såpass langt bak, hva gjør det med egen motivasjon for å kjøre videre her?

– Motivasjonen er god, men jeg sliter med å være god nok. Det er frustrerende i seg selv. Det er et skirenn som alt annet – det viktigste av alt det uviktige jeg gjør i livet. Jeg er stolt over å representere Norge, og har gjort det bra før, men akkurat i dette verdensmesterskapet har det ikke gått så bra. Det har vært litt vanskelig for meg, men jeg er klar for å snu det, sa Jansrud til VG etter super-G-rennet.

De norske fartsherrene har tatt medalje i hvert verdensmesterskap siden 1989. Mandagens superkombinasjon var siste sjanse til å ikke bryte rekken for Kjetil Jansrud og Henrik Røa.

Men heller ikke sistnevnte fikk det til å stemme. Han var blant de aller tregeste ned løypen, og ble blant annet slått på tid av de norske kvinnene.