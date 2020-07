LAGKAMERATER: Tom Stiansen (t.v.) og Finn Christian Jagge. Foto: Roy Freddy Andersen

Tom Stiansen var Jagges lagkamerat: – Ufattelig trist

Finn Christian Jagges tidligere lagkamerat Tom Stiansen snakket med den avdøde alpinisten så sent som for ei uke siden.

– Uvirkelig. Dette er veldig leit, sier Stiansen, som etter alpinkarrieren er blitt kjent som programleder i TV.

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Finn Christian Jagge er død, bare 54 år gammel, etter kort tids sykdom.

– Jeg snakket med Finken for ei uke siden, og han var på bedringens vei. Han var oppe av sykesengen og inntok fast føde igjen. Siden har han blitt dårligere igjen.

– Hvordan husker du Jagge?

– Han var den som gikk foran på laget vårt. Han var den som hadde aller best treningsmentalitet, han klarte å presse seg selv og tåle smerte. I 1992 vant han OL-gull - uten korsbånd!

– Hva mener du med det?

– Han «reparerte» aldri korsbåndene, men kjørte videre. Han var beinhard mot seg selv.

Også lagkamerat Hans Petter Buraas beskriver «Finken» som en tøffing.

– Det er et sjokk. Han var en mentor for meg. Jeg skulle ta kontakt med ham for noen dager siden og da fikk jeg beskjed om at han lå på intensiven. Det så ganske lyst ut og var på bedringens vei. Det var ikke tilfelle, sier Buraas til VG.

Han kjente også Jagge godt utenfor skiarenaen.

– Vi hadde en fantastisk ferie sammen for noen år siden, hvor vi hadde det fantastisk moro. Jeg er veldig glad for at jeg fikk bli kjent med ham som person også utenfor skiarenaen. Jeg har alltid likt ham veldig godt og han var en person som tok veldig godt vare på meg da kom inn som en ung spire.

– Det er forferdelig trist. Han var bare i litt over midten av livet, en ung 54-åring som var aktiv. Det er bare tragisk og trist. Som idrettsmann var han en unik atlet. Han var gode i flere idretter, også i tennis. I alpinmiljøet var han en legende, sier tidligere lagkamerat og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt til statskanalen.

Faren Finn Aamodt sier til VG:

– Det er forferdelig trist at en mann i sin beste alder går bort. Finken var en humørfylt skikkelsen i gruppen. Han hadde alltid en artig kommentar på lur. Etter at han hadde tatt korsbåndet, trente han seg opp på E-cup-laget, som jeg ledet den gang.

