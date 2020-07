AVSLUTTET MED STIL: Ole Kristian Furuseth (t.v.) og Hans Petter Buraas (t.h.) løfter smokingkledde Finn Christian Jagge (i midten) da han avsluttet sin alpinkarriere i verdenscupavslutningen i Bormio i 2000. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Lagkameratenes hyllest av «tøffingen» Jagge: – Ufattelig trist

For 20 år siden løftet de Finn Christian Jagge på gullstol i lagkameratens avslutningsrenn. Nå er både Ole-Kristian Furuseth (53) og Hans Petter Buraas (45) i sjokk over dødsfallet til sin venn og mentor.

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Finn Christian Jagge er død, bare 54 år gammel, etter kort tids sykdom.

– Det er ufattelig, og et sjokk at Finken er borte. Han betydde veldig mye for meg når vi var på laget sammen og har etter det alltid vært en god venn. Finn hadde alltid god replikk på lur og hadde en rå fysikk og innstilling til trening. Jeg minnes alle de flotte opplevelsene vi hadde sammen. Vi tenker på Trine-Lise, barna og resten av familien, sier Ole-Kristian Furuseth til VG.

Han sprengte grensene for norske alpinister helt mot slutten av 1980-tallet – og sammen med blant annet Finn Christian Jagge og Atle Skårdal løftet de en ny del av norsk skiidrett inn i verdenstoppen. For Jagges del toppet det seg med OL-gullet i slalåm i Albertville i 1992, og seks år senere kopierte Hans Petter Buraas prestasjonen i Nagano. Med Furuseth som sølvvinner på plassen bak – og med Jagge som mentor på landslaget.

– Det er et sjokk. Jeg skulle ta kontakt med ham for noen dager siden og da fikk jeg beskjed om at han lå på intensiven. Det så ganske lyst ut og han var på bedringens vei. Det var ikke tilfelle, sier Buraas til VG.

Han kjente også Jagge godt utenfor skiarenaen. For noen år siden var Buraas og kona Pia Rivelsrud på tur til Vail med «Finken» og kona Trine-Lise Jagge.

– Vi hadde en fantastisk ferie sammen hvor vi hadde det fantastisk moro. Jeg er veldig glad for at jeg fikk bli kjent med ham som person også utenfor skiarenaen. Jeg har alltid likt ham veldig godt og han var en person som tok veldig godt vare på meg da kom inn som en ung spire.

– Uvirkelig. Dette er veldig leit, sier Stiansen, som etter alpinkarrieren er blitt kjent som programleder i TV.

– Jeg snakket med «Finken» for ei uke siden, og han var på bedringens vei. Han var oppe av sykesengen og inntok fast føde igjen. Siden har han blitt dårligere igjen.

– Hvordan husker du Jagge?

– Han var den som gikk foran på laget vårt. Han var den som hadde aller best treningsmentalitet, han klarte å presse seg selv og tåle smerte. I 1992 vant han OL-gull - uten korsbånd!

– Hva mener du med det?

– Han «reparerte» aldri korsbåndene, men kjørte videre. Han var beinhard mot seg selv.

– Det er forferdelig trist. Han var bare i litt over midten av livet, en ung 54-åring som var aktiv. Det er bare tragisk og trist. Som idrettsmann var han en unik atlet. Han var gode i flere idretter, også i tennis. I alpinmiljøet var han en legende, sier tidligere lagkamerat og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt til statskanalen.

Til VG omtaler Aamodt Jagge som en «god kollega og en god venn som alltid hadde smilet på lur».

– Han var en fantastisk profil i norsk idrett i 15 år. Han, (Ole Kristian Furuseth) og (Atle) Skårdal tok alpintsporten til nye høyder inn mot 90-tallet.

Hans beste minner fra Jagge er den gode humoren, OL-gullet i Albertville og da han kjørte i smoking i sitt siste verdenscuprenn i Bormio i 2000.

– Han slo jo Alberto Tomba da han vant OL-gullet, hvor høyt henger det gullet i norsk alpintsammenheng?

– Det er bare Svindal sitt OL-gull i utfor i Pyeonchang som er på høyde med det. Han kjørte jo med Yamaha-ski, og det var noen av de dårligste skiene noensinne, så det er kanskje det beste, sier Aamodt.

Faren Finn Aamodt sier til VG:

– Det er forferdelig trist at en mann i sin beste alder går bort. «Finken» var en humørfylt skikkelsen i gruppen. Han hadde alltid en artig kommentar på lur. Etter at han hadde tatt korsbåndet, trente han seg opp på E-cup-laget, som jeg ledet den gang.

LAGKAMERATER: Tom Stiansen (t.v.) og Finn Christian Jagge. Foto: Roy Freddy Andersen, VG

– Vi var en liten familie på slutten av 1980-tallet og fremover. Selv om vi kjørte forskjellige disipliner, var vi ett lag. Vi var en veldig bra gjeng sammen, og Finken var det naturlige midtpunktet med sitt humør og sine slående kommentarer, sier Atle Skårdal, tidligere toppkjører i utfor og super-G.

Daværende alpinsjef Jarle Aambø sier til VG:

– Det er vanvittig trist og rart. Finken var en utøver som det var lett å bli glad i og jobbe med. Minnene strømmer på. Vi hadde utrolig mange opplevelser sammen, sier mannen som senere ble toppidrettssjef.

– Finken og Ole Kristian Furuseth var dem jeg jobbet tettest med lengst. Det er ufattelig når noe slikt skjer.

Idrettspresident Berit Kjøll har sendt ut denne uttalelsen:

– Det er med stor sorg vi i dag mottok det triste budskapet om Finn Christian Jagge sin bortgang. Jagge kronet en imponerende karriere med OL-gull i Albertville i 1992, hvor han slo en annen legende, Alberto Tomba. Jagge markerte seg også utenfor idretten og var et flott forbilde for mange av våre unge og lovende utøvere i alpintsporten. Jagge vil bli dypt savnet.

