Kilde tok over ledelsen i sammenlagtcupen etter pallplass

Aleksander Aamodt Kilde (27) innfridde under press på Kvitfjell, og tok en andreplass i utforrennet. Samtidig tok han over ledelsen i sammenlagtcupen når kun tre renn gjenstår.

Kilde hadde kun en pallplass i utfor denne sesongen før lørdagens renn, og leverte varene under press. På Kvitfjell kjørte han inn til andreplass, og tangerte dermed sesongbeste i et viktig renn i kampen om seieren i sammenlagtcupen.

– Det var et veldig bra løp. Mayer leverer et løp jeg ikke har sett maken til. I helheten er jeg utrolig fornøyd. Det er en stabilitet som jeg ikke hadde drømt om, sier Kilde til NRK.

Før konkurransen lå Kilde 26 poeng bak slalåm-spesialisten Alexis Pinturault, men med pallplassen klatrer han opp på toppen av lista i verdenscupen sammenlagt når det gjenstår kun tre renn.

– Det er mye mer enn forventet da jeg startet sesongen. Det har vært en drømmesesong for min del, forteller Kilde til statskanalen.

Franske Pinturault stilte også til start i utforrennet, men sviktet og havnet utenfor de 30 beste. Dermed får han ingen verdenscuppoeng, og taper 80 poeng til Kilde i sammenlagtcupen. Nå leder nordmannen med 54 poeng før innspurten.

– Det blir et rotterace, som det har vært i noen måneder. Jeg skal bare kjøre renn for renn, og nyte det jeg holder på med. Det er det som er gøy, å stå på start og vite at man er rask og kjøre om seieren hver gang, sier Kilde til NRK.

Aksel Lund Svindal mener Kilde er verdens beste hvis han vinner sammenlagtcupen.

– Da er du best i verden, om du legger press på de andre og vinner sammenlagtcupen. Da er du best i verden, og stort mye bedre er det ikke mulig å bli, konkluderer Svindal til NRK.

Kilde startet allerede på startnummer tre, og måtte teste seg mot tidene til lagkamerat Kjetil Jansrud. Fra starten var han sterkere enn kompisen, og økte ledelsen nedover. I mål lå han hele 69 hundredeler foran Jansrud.

Likevel måtte han sitte i bunn og se de største kanonene sette utfor en etter en, og til slutt ble han dyttet av lederstolen.

Mathias Mayer smadret åpningen til Kilde, og holdt ledelsen helt til mål. Dermed gikk østerrikeren til topps på Kvitfjell.

– Jeg kjente at det var bra, og man tror alltid man kommer til å vinne når man kommer inn til grønne lys. I dag var Mayer bedre. Men det er en ny dag til i morgen, og jeg er veldig «happy» med dagen i dag, forteller Kilde til NRK.

Kjetil Jansrud endte på en femteplass, og var ikke helt fornøyd med verken det, eller at Kilde ble snytt for seier.

– Litt skuffende er det. Akkurat i dag hadde jeg sett for meg en Aleks-seier, og personlig er det litt under det jeg hadde sett for meg, sier Jansrud til NRK.

Tidligere denne uken mistet Kilde ledelsen i sammenlagtcupen etter at Pinturault gikk til topps i storslalåm-rennet i Hinterstoder.

Nå gjenstår det et Super G-renn i Kvitfjell søndag, hvor Kilde er blant favorittene, og storslalåm og slalåm i Kranjska Gora, hvor Pinturault er en vinnerkandidat.

Dermed er Kilde nødt til å levere en sterk plassering i Super-G-rennet for å øke ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Kilde vil trolig trenge en luke ned til franskmannen før slalåmøvelsene skal avslutte verdenscupen.

I utforcupen, som ble avsluttet på Kvitfjell i dag, vant Beat Feuz suverent, foran Thomas Dressen. Etter å ha beseiret Kilde, dytter Mayer også nordmannen ned til fjerdeplass i utforcupen.

