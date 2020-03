TANKEFULL: Aleksander Aamodt Kilde måtte i karantene etter at han hadde vunnet verdenscupen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Aamodt Kilde fikk guttedrømmen oppfylt – men ikke fest eller trofé

SKILLEBEKK (VG) Han vant verdenscupen i alpint. Kanskje den mest prestisjetunge tittelen på ski. Men Aleksander Aamodt Kilde (27) har hverken fått premien – eller jubelfesten.

På toppen av det hele har han lest at han ikke vant fortjent. At Alexis Pinturault – som han slo etter en durabelige tvekamp gjennom vinteren egentlig var best, fordi franskmannen vant seks enkeltrenn mot nordmannens ene (super-G i Saalbach-Hinterglemm).

Det kan nesten ikke bli surere – når du er utropt som vinner – og har realisert en drøm helt fra guttedagene med en plass på alpinsportens mest eksklusive liste.

Men tro ikke at Aamodt Kilde går rundt og sturer. Han er like blid som vårsolen over Oslo da VG møter ham utenfor leiligheten på Skillebekk i Oslo. At sesongavslutningen ble rammet av coronaviruset – og avlyst (Kranjska Gora og Cortina) – hører med til historien. Men han toppet sammenlagtlisten da regnskapet ble gjort opp av FIS (det internasjonale skiforbundet).

Han føyer seg inn i klubben av de store norske med samme prestasjon: Kjetil André Aamodt (1994), Lasse Kjus (1996 og 1999) og Aksel Lund Svindal (2007 og 2009).

FORKLARER: Kledd i vinterklær i vårlige Oslo forklarer Aamodt Kilde tekniske detaljer fra vanskelige utforløyper i verdenscupen. Her tar han «en sving» i Garmisch-Partenkirchen hvor han har gode minner fra. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er rart. Jeg har nesten ikke møtt noen, og fått snakket om hva jeg har vunnet. Alt er liksom på avstand. Men når jeg ser på papiret hva jeg har klart, så får jeg en ekstremt god følelse, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Søppel kastes i en container før han gir en avstands «smittesikker» hilsen. Og setter seg på en trebenk. Mannen fra Bærum er stolt. Det er til å forstå. Men det er noe som mangler – likevel.

Fest i stuen

Da VG spør om hvordan det er å få «ettersendt premien», og bli «snytt for hyllest og fest», ser han litt undrende ut for han svarer.

RYDDEGUTT: Aamodt Kilde på vei for å kvitte seg med søppelposen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er spesielt. Og det er annerledes. Men samtidig er det en annen situasjon i verden, en situasjon som jeg og få andre har vært i. Jeg skulle gjerne vært med alpinsirkuset helt ut, og avsluttet sesongen etter planen. Men hensynet til folks helse kommer uansett først. Det er det som er fokus nå, hvis ikke kan vi miste en ny vinter, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Fakta Aamodt Kilde Alder: 27. Sivilstatus: Samboer. Bor: Oslo. Klubb: Lommedalens IL. Meritter: Vinner av verdenscupen 2020-sesongen. Fire rennseire. 18 pallplasser. Vant super-G-cupen i 2016. Beste plasseringer i OL/VM: to 4.-plasser (VM 2017). Vis mer

Han var på vei til slovenske Kranjska Gora – med 54 poengs forsprang – da FIS sa stopp. Han medgir at han følte lykke. Men jubelscenene måtte han stå for selv, med samboer Celine Jordan Søreide i armene, på en hoiende rundtur over stuegulvet under den pålagte karantenetiden fra helsemyndighetene.

– Festen kommer senere, vær trygg på akkurat det. Men først når omstendighetene er trygge, sier Aamodt Kilde.

Men litt feiring har det vært. Det medgir han. Men bare med nærmeste familie rundt middagsbordet. De som alltid har stått opp for ham. Og som er der uansett resultater, understreker han.

Det elegante trofeet av krystall – vunnet av alpinsportens ikoner og legender som Jean-Claude Killy, Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, Marc Girardelli, Hermann Maier og Marcel Hirscher (åtte ganger på rad) – er imidlertid fortsatt et godt stykke unna Aamodt Kildes hender.

Stille fra FIS

– Jeg vet ikke om glasskulen er lagd ennå. Og jeg har ikke fått noe melding fra FIS eller noe annet offentlig fra dem, sier Aamodt Kilde.

Finalen i klassiske Cortina d’Ampezzo denne helgen – med fullt program (bortsett fra kombinasjon) var utelukket på grunn av pandemien og den overhengende smittefaren i Italia. Spørsmålet man aldri får svar på er om Aamodt Kilde hadde beholdt ledelsen sammenlagt. Henrik Kristoffersen var også på «skuddhold» – 161 poeng bak.

FULL FART: Aamodt Kilde i aksjon under utfor i Kvitfjell. Det ble siste renn i verdenscupen. Her kjører han inn til 2. plass. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg hadde planlagt å kjøre fullt program (seks renn), og hvis hele programmet hadde blitt gjennomført, så ja. Men jeg tror det hadde blitt en veldig tett fight akkurat som det var gjennom hele sesongen, Aamodt Kilde.

Han bekrefter at han har sendt melding til Pinturault hvor han har takket for kampen. Svaret var ifølge Aamodt Kilde «du vant helt fortjent».

– Det er et politisk korrekt svar. Det kan være at han tenker annerledes, sier en lattermild Aamodt Kilde.

Han forteller at det verserer mye kommentarer om hvem av de to som fortjente seieren. All den stund Pinturault vant fem renn mer enn alpinisten fra Lommedalen i Bærum, som riktignok sto på pallen med fem annenplasser.

Mye kommentarer

– Jeg ser at det blir mye kommentarer rundt at Pinturault vant flere renn. Det skjønner jeg. Men samtidig handler det om at man skal være stabilt god gjennom hele sesongen. Han kjørte ut i noen renn for mye, og det har kostet, sier Aamodt Kilde.

Men på listen over premiepenger fra FIS er det overlegen seier til franskmannen. Han topper med 3,3 millioner kroner (før valutakaoset). 1,1 millioner kroner mer enn sin norske konkurrent.

– Det fortjener han. Pinturault er en fantastisk alpinist. Han er vel den eneste som klarer å levere i alle disipliner, sier Aamodt Kilde.

Som følge av coronakrisen er han litt rådvill. NM på Hafjell er avlyst. Alpinanleggene i Norge er stengt. Han må tenke alternativt i en periode av året hvor alpinistene bruker mye tid på utprøving av utstyr.

– Jeg får bruke skog og mark, og drive vekttrening hjemme hos foreldrene mine, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Publisert: 22.03.20 kl. 13:18

