Sensasjonen Alice (17) i eventyrland – Tviberg med sjokk-omgang

Alpinsportens kvinnelige superstjerne Mikaela Shiffrin (24) tapte til sensasjonen Alice Robinson (17). Men de norske jentene yppet seg. Best ble Mina Fürst Holtmann på fjerdeplass i sesongåpningen i Østerrike.

Men det er Maria Tviberg (25) det snakkes mest om. Med god grunn. Hun serverte en sjokk-omgang – og holdt ut – til de aller beste gikk til angrep. Hun var helt nede på 26. plass etter første runde. Men leverte en finale som det luktet svidd av – endte på sjetteplass – med den raskeste omgangen av alle.

– Det føles deilig. Det er dette jeg har drømt om. Jeg er bare sååå glad. Jeg er helt målløs. Det er deilig, sier Dette var helt digg, sier Maria Tviberg til TV 2.

Shifrrin ledet etter 1. omgang. Hun lå an til sin 61. seiere i verdenscupsammenheng. Men hun klarte ikke å holde ut for sportens nye stjerneskudd, 17-årige Alice Robinson (163 cm høy) fra New Zealand som vant.

– Jeg er i sjokk. Det var en isete løype og jeg var nervøs, men jeg er overlykkelig, sier Alice Robinson i et inter vju med FIS.

Mina Fürst Holtmann (24) – hadde 10. plass som beste i verdenscupen før lørdagens renn – og var juniorverdensmester (utfor) i 2015.

Thea Stjernesund (22) endte på 20. plass. I fjor var hun på 9. plass fra Sölden – karrierebeste i verdenscupen.

Det er 19 år siden Andrine Flemmen vant Sölden-rennet. Det var den eneste norske storslalåmseieren i den alpine verdenscupen for kvinner helt til i mars i fjor. Da klinket Ragnhild Mowinckel til med et drømmerenn i tyske Ofterschwang – og kjørte inn til seier – den første og eneste for henne i verdenscupen.

Den beste kvinnene i verdenscupen 1. Lindsey Vonn (USA) 82 seiere. 2. Annemarie Moser-Pröll (Østerrike) 62. 3. Mikaela Shiffrin (USA) 60 ... 103. Andrine Flemmen (Norge) 3.

Mowinckel – klubbvenninnen med Flemmen (Molde-klubben Rival) – hadde etablert seg i verdenstoppen med to OL-sølv (2018) og VM-bronse (2019). Men karrieren fikk seg et fryktelig kjedelig avbrekk etter at hun falt stygt under utforrennet i Andorra i mars i år. Og tok korsbånd og menisk. Mowinckel var ikke på start i Sölden. Det spørs om hun kjører denne sesongen i det hele tatt.

Under strålende forhold i lørdagens renn på Rettenbachbreen leverte de norske jentene oppløftende kjøring i 1. omgang. Mina Fürst Holtmann var 1,06 sekunder opp til ledende Mikaela Shiffrin, mens Thea Louise Stjernesund var 1,66 sekunder bak verdens suverent beste kvinnelige alpinist fra USA.

Marte Monsen fikk ikke kjøre finaleomgangen med 43. plass i første runde. Det gjorde heller ikke Kristina Riis-Johannessen med 47. plass Kristin Lysdahl kjørte ut i 1. omgang etter å ha havnet på innerski. Hun har blitt nummer åtte i de to siste sesongene i Sölden.

– Det er skikkelig kjipt. Det er ikke dette jeg har trent for. Men det er en del av gamet, og det er ingenting jeg får gjort med det nå. Jeg velger å se fram mot neste renn, sa Lysdahl til NTB.

