Kilde setter Kitzbühel-seieren høyest av alt – så mye har han cashet inn

For nøyaktig et år siden røk Aleksander Aamodt Kilde (29) korsbåndet, og måtte se Kitzbühel-rennene på TV. Dagens million-innbringende utforseier setter han høyest på merittlisten så langt.

Av Per Opsahl

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har veldig lyst til å sette denne øverst av det jeg har gjort. Kitzbühel har rett og slett vært en vanskelig greie, det har vært skummelt og nervepirrende her. Jeg er veldig stolt over det jeg gjorde i dag, sier en meget fornøyd Kilde til VG på telefonen fra hotellrommet i Østerrike fredag kveld.

Noen timer tidligere hadde han knust konkurrentene ned den fryktede utfortraseen. Kilde var 42 hundredeler foran franske Johan Clarey på andre og landsmannen Blaise Giezendanner på tredje var ytterligere 21 hundredeler bak.

RÅ SEIER: Aleksander Aamodt Kilde jubler på podiet etter fredagens utforseier.

– Jeg startet bra på toppen og hadde stålkontroll frem til Hausbergkanten. Det var to svinger jeg kunne kjørt bedre i, men det å kjøre feilfritt ned den løypa der skal mye til. Jeg følte aldri at jeg var skikkelig ute og sykle, beskriver Kilde.

Det er én uke siden han ble tredje nordmann til å vinne prestisjeutforrennet i Wengen, og nå står han med 12 verdenscupseier totalt i karrieren.

Det nærmest utrolige er at seks av dem har kommet denne sesongen, og det setter den alvorlige korsbåndskaden Kilde pådro seg i januar i fjor i et helt spesielt lys.

Info Norske seire i Kitzbühel: 1990: Atle Skårdal – utfor 1994: Lasse Kjus – kombinasjon 1997: Lasse Kjus – kombinasjon 1998: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 1999: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2000: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2001: Lasse Kjus – kombinasjon 2002: Kjetil André Aamodt – kombinasjon 2004: Lasse Kjus – utfor 2013: Aksel Lund Svindal – super-G 2015: Kjetil Jansrud – utfor 2016: Henrik Kristoffersen – slalåm 2016: Aksel Lund Svindal – super-G 2018: Henrik Kristoffersen – slalåm 2018: Aksel Lund Svindal – super-G 2020: Kjetil Jansrud – super-G 2021: Aleksander Aamodt Kilde – utfor Vis mer

– Det er nøyaktig ett år siden jeg var nyoperert og så Kitzbühel fra sofaen. Det står i enorm kontrast til det jeg opplever nå. Det er helt sprøtt at jeg har tatt like mange seirer på denne halve sesongen som jeg hadde fra før, beskriver Kilde og slår fast:

– Det har aldri vært så gøy å holde på som nå.

Før rennet omtalte han Kitzbühe» som en «akilleshæl», men nå beskriver 29-åringen det som en befrielse at seieren kom.

– Jeg har gjort det greit i super-G her, men utfor har vært et stor problem. Det er altså så deilig at det endelig løsnet.

Solid pengepremie

Økonomisk går det også «så det griner», og pengepremien for utforseieren i Kitzbühel er på 1,1 millioner kroner. Totalt denne sesongen har Kilde kjørt inn over 3.5 millioner kroner.

– Jeg vet jo godt hva som er pengepremien her, og det er mer enn nok ... Penger er bare en bonus, men det er moro at det er såpass interesse rundt sporten så vi kan tjene slike penger. Sammenligner du det med fotball, tennis og golf er det småsummer, men jeg er fornøyd. Dessuten driver jeg med den råeste idretten – det kan det ikke være noen tvil om, sier Kilde og ler.

PS! Allerede søndag får han en ny mulighet til å sikre seg en ny topplassering. Da er det et nytt utforrenn i Kitzbühel-løypa. Lørdag kjøres det slalåm.