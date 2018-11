SNART FIRE: Familien Nestvold-Haugen sammen på slalåmrenn i Kitzbühel i fjor. Marthe, Olav og Leif Kristian. Snart teller de fire. En ny gutt er på vei. Foto: Øyvind Herrebrøden

Kona til Nestvold-Haugen kan føde midt i slalåmrennet

Leif Kristian Nestvold-Haugen og kona Marthe venter barn nummer to – hvert øyeblikk – og kanskje kommer fødselen midt i helgens verdenscupslalåm i finske Levi.

– Jeg har bedt henne om å knipe igjen til mandag når jeg er tilbake fra Levi, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Han er reiseklar for Nord-Finland når VG snakker med ham onsdag formiddag. Men Bærum-alpinisten med OL- og VM-bronse medgir at han er stresset og sliter med en ubehagelig følelse i forhold til familieforøkelsen.

Olav (2,5 år) har allerede vært på alpin-VM og i berømte Kitzbühel. Nå kommer det er ny gutt bekrefter Leif Kristian Nestvold-Haugen.

– Det er litt forskjellig hvordan vi er lei av å vente. Marthe er lei av «å ruge», mens jeg er mer stresset, og av egoistiske grunner vil komme meg på ski, sier Nestvold-Haugen.

På spørsmål fra VG hva han gjør hvis «vannet går» når han står klar til å kjøre rennet svarer han at avgjørelsen allerede er tatt.

– Da rekker jeg det ikke uansett, så da er det bare å kjøre. Marthe er innforstått med at det er for langt fra Finland til å rekke hjem. Da får vi si at jeg har prøvd det jeg har kunnet. Jeg har kuttet en hel del treninger de siste ukene for å være hjemme, sier Nestvold-Haugen.

Verdenscup slalåm, Levi Lørdag 17. november: Kvinner. Søndag 18. november: Menn.

Han legger til at ventetiden har tatt på, men at det går bra.

– Dette er en av de få tingene i livet man ikke kan kontrollere. Og det er umulig å si når barnet kommer. Det er allerede en uke på overtid, sier Nestvold-Haugen.

I samråd med kona er det bestemt at han starter i søndagens slalåmrenn – sesongens første konkurranse i den alpine verdenscupen for menn – etter at storslalåmen i Sölden i oktober ble avlyst.

– Hvis jeg skal ha noen forhåpninger om å hevde meg til helgen, så må jeg ha noen treningsrunder, sier Nestvold-Haugen.

Resten av slalåmlaget med Henrik Kristoffersen, Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss Solevåg var på plass i den finsk Lappland tirsdag for å trene og forberede seg til verdenscupstarten.

– Jeg har tatt noen steg teknisk på ski. Og det jeg gjorde på slalåmtrening i Levi i forrige uke var veldig bra. Men fortsatt mangler det nok litt volum, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.