IMPONERTE: Startnummer 19 indikerer at Rasmus WIndingstad langt fra var den beste løperen på start i storslalåmrennet i Krajnska Gora.

Rasmus Windingstad om Hirscher-sjokket: – Hva er dette for noe?

Før årets sesong hadde Windingstad (25) kun én topp ti-plassering i verdenscupen. Lørdag satt han i lederstolen mens Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen kjørte mot hans tid - noe som ennå ikke har gått opp for ham.

– Jeg fikk fysioen vår til å filme meg og skjermen da Hirscher skulle kjøre mot meg. Da jeg så at han tapte tid og ikke var to sekunder foran, tenkte jeg «hva i helvete er det her for noe?». Det er vanskelig å beskrive hvordan denne følelsen er.

Det sier Windingstad til VG, etter at han kapret sin aller første pallplass i slovenske Krajnska Gora lørdag ettermiddag. Han satt i lederstolen helt til Kristoffersen kjørte ned som sistemann i andre omgang av storslalåm-rennet, og ble slått av lagkameraten med 24 hundredeler.

Windingstad er overlykkelig med andreplassen.

– Det var litt bedre enn jeg trodde jeg var kapabel til denne sesongen, og en stor drøm i gudene vet hvor mange år. Syvendeplassen i Bansko var på en måte det jeg trodde jeg hadde inne i år. Nå ville jeg bare teste grensene, for det føltes ut som det ikke var noen.

Både Alexis Pinturault og Marcel Hirscher, to av slalåmsirkusets aller beste de siste sesongene, kjørte inn bak Windingstad. Men han har ingen god forklaring på akkurat hvorfor han har blitt så god, så fort.

– Jeg tror det går mye på selvtillit. Hvis du står på start og kjenner at det det ikke er noen grenser, spesielt med den progresjonen jeg har hatt denne sesongen ... det eneste jeg prøvde, var å sjekke hvor grensen går. Jeg flyter på en ski jeg ikke tror eksisterer, sier Windingstad.

Han gir også masse av æren til lagkameratene Kristoffersen og Leif Kristian Nestvold-Haugen. Sistnevnte lå an til å skyve Windingstad ned ett hakk på podiet, men hektet med hjelmen (!) i en av de siste portene og kjørte ut.

– Det er nesten for dumt, at det ble som det ble. Leif kjørte mye bedre enn meg, og det er en litt bittersøt følelse jeg har, siden han hadde fortjent denne pallplassen, sier 25-åringen, og lover at det blir «jævlig mye bra» i årene som kommer.

Landslagssjef Christian Mitter kan ikke få rost 25-åringen nok etter hans aller første pallplass i verdenscupkarrieren.

– Rasmus har bare bestemt seg for å stole på det han kan, og jobbet seg gradvis oppover. I dag fikk han full klaff, og å være nummer 19 og komme på pallen skjer ikke ofte. Det viser at han er på rett vei, sier han.