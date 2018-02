Utfor-heltene Svindal og Jansrud med herlig ordveksling etter OL-suksessen

Publisert: 15.02.18

ALPINT 2018-02-15T03:27:54Z

PYOENGCHANG/OSLO (VG) Tallene viser at Kjetil Jansrud var best i nesten hele OL-utforen, men i målområdet hyllet han umiddelbart sin overmann Aksel Lund Svindal.

– Aksel, din råtass, lød det fra Jansrud i det han tok av seg skiene i målområdet, og innså at Svindal var de få, men viktige 12 hundredelene foran.

Det viser TV-bildene fra Eurosport Player. Mens TV Norge var i reklame etter de to nordmennenes superløp, fanget kameraene opp dialogen de to lagkameratene i mellom.

Svindals svar: Hvis dette holder. Hvor sykt hadde det vært da?

Jansrud : Det hadde vært sykt.

Svindal : Huh?

Jansrud : Vi får bare vente å se.

Og lenge trengte de ikke å vente. Nattens OL-utfor ble en enorm norsk opptur, med gull og sølv. Og på tribunen ble kronprins Haakon filmet mens han feiret med en high five med blant annet skipresident Erik Røste.

Men rett etter målgang fra startnummer 9 var det lett å se at Jansrud var skuffet over å ende opp som nummer to . Og det var ikke så rart.

Vinstra-mannen var 4. raskest ut fra start, blant annet slått av Alexander Aamodt Kilde på toppen.

Deretter: Raskest etter andre mellomtid. Raskest etter tredje. Da ledet han med i utforsammenheng så mye som 43 hundredeler. Raskest etter fjerde var han også, fortsatt 37 hundredeler raskere enn Svindal.

Og raskest etter femte, men da bare så vidt - fire hundredeler.

Men i mål var Aksel Lund Svindal 12 hundredeler foran Jansrud. Jansrud ledet dermed i praksis rennet i minst ett minutt og fem sekunder.

– Forskjellen på 12 hundredeler i dag er noen meter. Det er en grei margin. Jansrud leder halvveis og kjører veldig gode super G-svinger. Han blir farlig i morgen. men så vet vi at Aksel er litt råere, litt større, litt bedre til å få med seg fart nederst. Og så gjør Jansrud en bitteliten glipp inn i Dragon Valley. Det er forskjellen. Aksel gjort også masse rart på toppen, men han er en mester i få med seg fart, sier Eurosports alpintekspert og tidligere OL-mester Kjetil André Aamodt til VG.

Svindal var aldri i ledelsen utenom etter siste mellomtid, altså de siste 15 sekundene.

– Kjetil kjørte sinssykt godt på toppen, kommenterer Svindal til TV Norge etterpå.

– Jeg er kjempefornøyd med toppseksjonen. Jeg synes det flyter bra nedover før det kommer et parti hvor jeg vet at jeg ikke er like sterk som Aksel til å få med seg farten. Der er han verdens bsete. Jeg håpet å få med fem tideler, eller seks. Men jeg er mer opptatt at han leverer et helt vilt løp, sier Jansrud til TV Norge.

Svindals passering etter 35 sekunder i løypa var hele nede på åttendeplass. Mellompartiet var imidlertid i en helt egen klasse.

– På toppen var jeg litt ute av rytmen, men fra andrehoppet og ned så kjører jeg det remmer og tøy holder. Det betaler seg mer nedover, sier Svindal til Eurosport.

Allerede i morgen har Jansrud og Svindal muligheten til ny suksess. Da står Super-G på programmet.

